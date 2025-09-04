Cerca de 800.000 personas pasaron por parte de la playa de Poniente y Mal Pas de Benidorm en julio y agosto

La monitorización que el Ayuntamiento de Benidorm lleva a cabo como proyecto piloto en parte de la playa de Poniente y en la del Mal Pas, ya ha arrojado las primeras cifras de la temporada. Fueron en total 798.233 personas las que pasaron por estas dos ubicaciones en los meses de julio y agosto, una muestra tan solo del total de visitantes que disfrutaron del litoral.

La radiografía de este tramo costero permite conocer que en julio fueron 346.547 los asistentes, con una media diaria de 11.179; y por lo que respecta a agosto se incrementa a 451.686 personas con una media al día de 14.571.

Esta información, sin embargo, no es aplicable al resto de la playa de Poniente ni se puede trasladar a la de Levante, donde la afluencia suele ser mayor, pero da una idea para cuantificar las asistencias y los movimientos de personas en su predilección por la costa. Este sistema de monitoreo ya se implantó el pasado año, pero se fueron haciendo ajustes en el sistema para tener la información más segmentada con espacios o parámetros.

Poniente, el más demandado

En cuanto a los tres puntos de playas accesibles que existen en la ciudad, el de Poniente ha sido el más demandado con un total de 5.438 usuarios a lo largo de estos tres meses, siendo junio el mes de mayor actividad, con 1966 personas; 1.786 en julio; y 1.686 en agosto.

En total, las instalaciones accesibles superaron los 8.700 usuarios, una cifra ligeramente superior a la del año anterior por las mismas fechas.

Por lo que se refiere a las otras dos zonas accesibles, el punto de la playa de Levante ha registrado en este mismo periodo un total de 2.583 beneficiarios mientras que en La Cala se han contabilizado un total de 699, según los datos facilitados por la edil de Playas, Mónica Gómez.

Del total de asistentes de este servicio, la gran mayoría han sido personas con diversidad física o problemas de movilidad, algo más de 8.000 aunque también ha sido elevado el número de personas con diversidad intelectual y con diversidad sensorial que se han podido beneficiar de los servicios que se ofrecen en estos tres puntos de playas accesibles, con 354 y 190, respectivamente.

La concejalía ha ido añadiendo nuevo material para integrar a estas personas en las playas sumando el pasado año a las sillas ya existentes, dos sillas anfibias para adultos con una capacidad de carga de 125 kilos y una silla anfibia XXL con capacidad de carga de 220 kilos. También se agregó la primera grúa para hacer más cómodo y seguro el traslado de personas desde una silla de ruedas a una silla anfibia. Este año se han incorporado tres sillas anfibias infantiles para facilitar el baño en el mar de niños y niñas sin movilidad en las piernas, y dos grúas más.