Convocan una manifestación en Benidorm por una vivienda de alquiler digna y contra la okupación

Un particular vinculado a medios de comunicación locales organiza la concentración para el próximo 6 de septiembre

Cartel de llamamiento para la concentración del 6 de septiembre.

Amaya Marín

Un ciudadano de Benidorm, Francisco Sánchez, ligado a diversos medios de comunicación locales, ha convocado una manifestación antiokupa para el próximo 6 de septiembre y a favor de una vivienda de alquiler digna. El llamamiento está dirigido a propietarios, inquilinos actuales y ciudadanos en búsqueda de vivienda “para exigir una Ley de Arrendamientos Urbanos, que devuelva seguridad jurídica al propietario y lo incentive a poner su vivienda en alquiler anual”, según se puede leer en la invitación.

Misión imposible

El lugar destinado para la concentración es el Parque de Elche, de 12:00 a 14:00 horas del próximo sábado. Según destaca Francisco Sánchez en su llamamiento estamos viviendo una situación límite en la que “los okupas tienen más derechos que los propios propietarios, mientras las familias trabajadoras que sostienen la ciudad con su esfuerzo se ven condenadas a una auténtica misión imposible: encontrar una vivienda digna para alquilar durante todo el año”.

Por ello pedirán “un mercado de alquiler más amplio, justo y accesible, que garantice estabilidad a los inquilinos y la defensa del derecho a la propiedad privada como pilar básico de cualquier sociedad democrática”.

Alquilar fuera de Benidorm

Sánchez evalúa los datos de “demoledores”. Y señala que el parque inmobiliario destinado al alquiler anual ha caído en porcentajes alarmantes, dejando a cientos de familias sin alternativas. “Los pocos pisos que aparecen tienen precios totalmente inasumibles para la mayoría, obligando a los ciudadanos de Benidorm y de los pueblos de alrededor a marcharse a zonas cada vez más lejanas, desarraigando a familias enteras y desangrando la vida social de nuestra ciudad”.

El convocante de esta concentración ha estado ligado a emisoras como Radio Comercio y otras emisoras de carácter netamente populista, o de colaborador local en radios conectadas a grandes cadenas conservadoras como EsRadio, cuyo fundador es el periodista Jiménez Losantos.

Convocan una manifestación en Benidorm por una vivienda de alquiler digna y contra la okupación

El calor vuelve a la provincia y deja temperaturas por encima de los 34ºC

El tiempo en Benidorm para hoy

La Generalitat pide a varios ayuntamientos de izquierdas de Alicante colaboración para acoger a los migrantes de Canarias

El británico que murió ahogado en Benidorm era un piloto con más de 1.300 horas de vuelo

Altea abre el periodo de matriculación para la formación de personas adultas

La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa

La batalla contra el ruido que no cesa en Benidorm

