Llega una patera con 18 inmigrantes a la playa del Xarco de La Vila

Policía y Guardia Civil atienden a los inmigrantes en la ensenada donde han acudido también los servicios sanitarios

Foto de archivo de inmigrantes atendidos por sanitarios en La Vila.

Foto de archivo de inmigrantes atendidos por sanitarios en La Vila. / David Revenga / DAVID REVENGA

Amaya Marín

Una patera con un total de 18 personas ha llegado esta mañana a la playa del Xarco de La Vila, según confirman fuentes municipales. Entre los inmigrantes puede encontrarse una mujer embarazada, dato aún por confirmar. También ha llegado otra embarcación a las costas de El Campello, pero solo con dos inmigrantes.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han acudido al lugar, de difícil acceso, y también se hallan en el lugar dispositivos sanitarios de ayuda como ambulancias y sin la presencia de Protección Civil que suele montar una carpa y facilita mantas y agua a los inmigrantes, pero sin casi componentes tal como denunció hace unos días a este diario. Se desconoce por el momento si hay heridos, mientras la Guardia Civil emite un comunicado sobre este hecho.

(Noticia en elaboración)

