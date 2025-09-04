Llega una patera con 18 inmigrantes a la playa del Xarco de La Vila

Una patera con un total de 18 personas ha llegado esta mañana a la playa del Xarco de La Vila, según confirman fuentes municipales. Entre los inmigrantes puede encontrarse una mujer embarazada, dato aún por confirmar. También ha llegado otra embarcación a las costas de El Campello, pero solo con dos inmigrantes.

Efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local han acudido al lugar, de difícil acceso, y también se hallan en el lugar dispositivos sanitarios de ayuda como ambulancias y sin la presencia de Protección Civil que suele montar una carpa y facilita mantas y agua a los inmigrantes, pero sin casi componentes tal como denunció hace unos días a este diario. Se desconoce por el momento si hay heridos, mientras la Guardia Civil emite un comunicado sobre este hecho.

(Noticia en elaboración)