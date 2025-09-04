La Policía Local de Benidorm solo tiene una motocicleta y seis scooters en condiciones para patrullar

El estado del parque móvil de la Policía Local de Benidorm es “lamentable”. Así lo atestigua el Sindicato de la Policía Local (SPPLB) cuando describe que de las 12 motocicletas del cuerpo policial solo una está en condiciones. Y de las 12 scooters tal solo la mitad son adecuadas y están preparadas para patrullar.

En un escrito dirigido por el SPPLB a la Concejalía de Seguridad Ciudadana, el secretario del sindicato Frank González solicita que se revierta esta situación de forma urgente por restar “eficacia” a la labor de la policía y poner en peligro a los agentes además de dar una imagen pésima de la ciudad.

Averías constantes

La descripción que hace González de esta sección del cuerpo policial es desoladora. Según relata, de las 12 motocicletas, 8 tienen una antigüedad de más de 10 años “y se averían con facilidad”; otras 2 están totalmente inutilizadas por accidentes; y otra se encuentra la totalidad del tiempo en el taller mecánico.

El panorama no mejora en cuanto a la disponibilidad de los ciclomotores, con un total de 12 pero de los cuales 6 son muy antiguos “están casi descatalogados y no se encuentran piezas para sustituir cuando se estropean”.

Para el sindicato es contradictoria una circunstancia que lleva a que el Ayuntamiento gaste más dinero en reparaciones y averías que lo que costaría la reposición con motos nuevas.