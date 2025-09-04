Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este jueves el cielo estará despejado en la ciudad turística

El calor se intensifica este jueves en el interior de Alicante con máximas de hasta 36 grados

Este jueves Benidorm contará con cielos despejados aunque por la tarde puede haber alguna nube alta. Las temperaturas que no pasarán de los 28ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 23ºC.

Para mañana viernes se espera un día soleado pero con alguna nube y temperaturas estables.

