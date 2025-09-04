El tiempo en Benidorm para hoy

Este jueves Benidorm contará con cielos despejados aunque por la tarde puede haber alguna nube alta. Las temperaturas que no pasarán de los 28ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 23ºC.

Para mañana viernes se espera un día soleado pero con alguna nube y temperaturas estables.