Más de 10.000 niños y adolescentes regresan a las aulas de colegios e institutos de Benidorm el próximo lunes

Más de 10.000 niños y adolescentes de Benidorm regresan el próximo lunes a las aulas de colegios e institutos públicos, concertados y privados de la ciudad en el arranque del curso académico 2025-2026, que se extenderá desde el 8 de septiembre al 19 de junio de 2026. De ellos, 1.599 lo harán en el segundo ciclo de Educación Infantil; 3.785 en Educación Primaria y alrededor de 4.600 en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos Formativos que se imparten en los catorce colegios y cinco institutos sostenidos con fondos públicos.

Entre todos estos menores, algo más de 520 alumnos de 3 años se incorporan al sistema educativo en el segundo ciclo de Infantil, además de otros 90 niños y niñas de 2 años que lo harán en alguna de las aulas de P2 habilitadas en cinco colegios de la localidad.

Siguiendo la dinámica de años anteriores, el Ayuntamiento de Benidorm ha lanzado ya distintas ayudas para colaborar con las familias y aminorar los gastos que para muchos hogares supone la ‘vuelta al cole’. “Será una inversión total cercana a los 500.000 euros en ayudas directas a los empadronados en Benidorm”, ha explicado la edil de Educación, Maite Moreno.

Ayudas para material escolar

Una de ellas es las que tiene que ver con la compra de material escolar en segundo ciclo de Educación Infantil, para lo que el Consistorio destina un total de 72.000 euros. La concejal ha recordado que el pasado año fueron más de 1.100 menores de 3 a 5 años los que recibieron estas ayudas por valor de 63 euros por alumno y que, hasta la fecha, Educación ya ha aprobado 887 ayudas individuales, aunque “el plazo de solicitud continua abierto hasta el 30 de septiembre, por lo que todavía hay familias que pueden optar a las mismas”.

Ayudas al transporte

Igualmente, la Junta de Gobierno Local también ha aprobado una partida de 159.000 euros para subvencionar el transporte escolar al alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria del complejo Salt de l’Aigua, donde se ubican dos colegios públicos y cuatro institutos, así como a los estudiantes del IES Mediterrània. El curso pasado llegaron a más de 750 estudiantes, “se cubre el 100% del coste del servicio para el alumnado de 2º ciclo de Educación Infantil y Primaria, que viajan de forma gratuita, y una parte del precio para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y FP, que han de tramitar la solicitud en el Ayuntamiento”.

A estas ayudas se suman también las destinadas a costear parte de los tratamientos psicopedagógicos de alumnos con alguna necesidad especial o con problemas o trastornos de conducta o de aprendizaje, que pueden alcanzar los 2.000 euros por menor y de las que el pasado curso se beneficiaron 160 niños y niñas, con una inversión municipal de 195.860 euros; así como las destinadas a costear el refuerzo educativo de alumnado de Primaria y Secundaria con bajos resultados académicos, que el pasado curso llegaron a un total de 230 menores, con un importe total de 69.000 euros.