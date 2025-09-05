Benidorm ‘Pride’, algo más que Orgullo: Fiesta, reivindicación y “dinero rosa”

Un triángulo entre el Benidorm ‘Pride’, el Benidorm Fest y el Euroclub deriva en un crecimiento económico para la ciudad, una semana que ya ocupa el quinto lugar en importancia dentro de las listas nacionales. El denominado “dinero rosa” circula estos días por los negocios y sitúa al colectivo entre la reivindicación, la fiesta y la mercantilización.

La asociación hotelera HOSBEC ya da datos de esta repercusión. Este viernes la ocupación hotelera es de un 93,4% cuando la semana que viene bajará al 90%. El pasado año los siete días de celebración arrojaron una cifra del 95,7% de ocupación. Y dentro de esos 20.000 visitantes que aumentan las cifras turísticas en la Benidorm ‘Pride’, la gran mayoría son de procedencia británica, en un 80%, aunque el fin de semana se iguala con los turistas españoles, una información que denota el carácter internacional de este punto de encuentro.

Hoteles más caros

Coincidiendo con esta edición, los precios de algunos hoteles han subido sus precios hasta un 20%, según asegura Santos Torres, presidente de la Asociación Turismo LGBTI Benidorm, y amplio conocedor de las repercusiones que tiene esta actividad, que se organiza a través del mencionado grupo. El denominado “dinero rosa” se expande por la ciudad durante estas fechas tanto en alojamiento como en hostelería, con un cliente que “tiene mayor poder adquisitivo, en general, que los que vienen por ejemplo al Festival Low; el turismo LGTBI no duerme en el coche, sino que adquiere un apartamento o una habitación hotelera”, subraya Santos.

“Dinero rosa y mejor ciudad “friendly”

El “dinero rosa”fluye por los céntricos bares “friendly”pero también ayuda a hacer caja en los bares y restaurantes de alrededor. Supone “una bomba de oxígeno”, según Torres, no solo para la hostelería identificada con los gay, sino que se generaliza con la adición de empresas como salas de fiestas o discotecas que se han apuntado a un fenómeno que mueve la economía local.

La resonancia de este evento ha logrado que Benidorm se sitúe en el quinto puesto de las ciudades españolas para celebrar el Orgullo. El desfile de Carrozas que se festeja el sábado a partir de las 16: 30 (parte del Rincón de Loix y recorre la playa de Levante hasta llegar al Auditorio Julio Iglesias del parque de L´Aigüera) es el hito de la semana dónde se muestra el colorido y explosión de una comunidad que “celebra la fiesta por todo lo alto pero en la que también reivindicamos la igualdad”. De hecho, y según datos de la asociación que preside Torres, mientras el 90% de los participantes en la gran “Parade” son LGTBI, un 50% de espectadores son heterosexuales. “Es un eje que genera lazos de unión entre los dos y es de vital importancia”.

Programa de viernes a domingo

Benidorm es la clausura colorista a las semanas de Orgullo españolas con un desfile de 25 carrozas, pero cuya vigencia no termina ahí. Continúa por los bares “friendly”del Casco Antiguo e incluso otras modalidades de ocio nocturno como el bar que agrupa a “papis maduros” con los jóvenes. Una efervescencia que siempre ha estado unida a la ciudad desde hace muchos años y que conecta con la Benidorm ‘Pride’, una motivación más para visitar la ciudad.

El programa para lo que resta de semana comienza con este viernes,5 – “White Party” en el Auditorio Julio Iglesias, a partir de las 19:00, entrada 15 € y obligatorio ir de blanco.

Sábado 6 – Benidorm ‘Pride Parade’, con salida a las 16:30h desde el Rincón de Loix, en la playa de Levante, con término en el Auditorio Julio Iglesias.

A partir de 00:00 en la Discoteca Penélope Benidorm, continúa la fiesta con artistas como Dave Urania (residente Kluster), Andrade (Residente Avenue Matinal) y Balibrea (Residente Pride Ibiza).

Domingo 7 – Bingo Boom, en Benidorm Palace, a partir de las 20:00. Drag queens y bingo en vivo.