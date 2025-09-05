La Nucia se prepara para la DANA con la simulación de la rotura de la presa de Guadalest

El Ayuntamiento de La Nucía decretó ayer el nivel de “Alerta 1 por Inundación” por la rotura de la presa del pantano e inundación del río Guadalest a su paso por el municipio. A la población afectada se le envió un mensaje mediante una “lista de difusión” para que tuvieran la información suficiente para ponerse en lugar seguro y confinarse o abandonar sus casas, dependiendo de la cercanía al río. El Puesto de Mando Avanzado (PMA)se situó en la entrada de la Urbanización Tossal junto a la carretera CV 760 (Carretera La Nucía-Altea), ya que es un punto próximo y seguro hacia la zona de huerta afectada por la inundación.

Estos serían los primeros pasos que hay que dar en caso de que la situación fuera real. Con esta simulación el Consistorio quiere coordinar a todos los participantes en una situación de emergencia en caso de que se produjera un desbordamiento del río Guadalest que provocara una Dana.

Es el único municipio de la comarca de la Marina Baixa y uno de los pocos de la provincia de Alicante que efectúa un simulacro, para poder organizar y ver los fallos ante una eventual situación de inundación.

Comunicación y coordinación

En el punto citado se concentraron todos los mandos de las unidades básicas de intervención como son Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, USAR-13, Ambulancias, Brigada Municipal de Emergencias, así como el alcalde Bernabé Cano, Y desde allí a través de la unidad TETRA de comunicaciones se coordinaron todas las actuaciones con todas las unidades de intervención que participaron.

El centro de recepción de medios se situó junto al PMA, en la entrada de la urbanización El Tossal, donde se desplegaron ambulancia e incluso un minibús por si hubiera que evacuar a posibles personas afectadas. También se desplegaron unidades de Protección Civil, Policía Local y Brigada de Emergencias en todos los caminos rurales de acceso al río, para cortar el acceso al tráfico y coordinar la salida de vehículos hacia la CV-760.

Plan Territorial

Todo ello estuvo coordinado por el 112 Comunitat Valenciana. Esta acción está contemplada dentro del “Plan Territorial Municipal de Riesgo de Emergencias”. Según el Ayuntamiento, la población es la única que cuenta con unidad TETRA de comunicaciones, que sirve para conectar si hay una saturación de líneas, y que ya se utilizó durante el último apagón nacional ocurrido el pasado mes de abril.