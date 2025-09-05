Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este jueves el cielo estará despejado en la ciudad turística

Previsión meteorológica para este viernes 5 de septiembre en la provincia de Alicante

Previsión meteorológica para este viernes 5 de septiembre en la provincia de Alicante

O. Casado

O. Casado

Este viernes Benidorm contará con cielos despejados mientras que las temperaturas no pasarán de los 28ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 23ºC.

Para mañana se espera un día con algunas nubes durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables tanto el sábado como el domingo.

