¡Últimas plazas en Elian’s British School La Nucía! Educación Británica desde los primeros pasos

Con el inicio del nuevo curso escolar, Elian’s British School of La Nucía abre sus últimas plazas disponibles, especialmente en las etapas de Infantil (Early Years) y Primaria, donde se construyen las bases del aprendizaje y del desarrollo personal de cada alumno.

Como parte del prestigioso grupo educativo internacional Dukes Education, Elian’s ofrece una educación británica de alta calidad en un entorno multilingüe, desde los 1 hasta los 18 años.

Un comienzo brillante para su futuro

Durante los primeros años, es esencial un entorno educativo que acompañe el crecimiento emocional, social y académico de cada niño. En Elian’s, el enfoque se basa en el desarrollo integral, fomentando la curiosidad, creatividad y autonomía desde el primer día.

Gracias a su modelo de inmersión en inglés y español, los alumnos adquieren una sólida competencia lingüística de forma natural. Además, se introduce el alemán como tercer idioma, impartido con altos estándares.

Infantil (Early Years: de 1 a 5 años)

La etapa de Infantil se organiza en cuatro niveles: Pre‑1, Pre‑2, Nursery y Reception. En todos ellos, los niños disfrutan de una inmersión total en inglés y un currículo diseñado para favorecer un desarrollo equilibrado.

Áreas principales del currículo:

Desarrollo físico

Desarrollo personal, social y emocional

Comunicación y lenguaje

Áreas específicas:

Alfabetización

Matemáticas

Conocimiento y comprensión del mundo

Artes expresivas y diseño

Los espacios están pensados para estimular la participación activa, con aulas luminosas, amplias y conectadas con zonas exteriores, lo que favorece la conexión con el entorno y el juego al aire libre.

Primaria (de 6 a 11 años)

En esta etapa clave, Elian’s combina el currículo británico con un enfoque innovador y global. Los alumnos participan en proyectos co-curriculares (CCL) que integran tecnología, pensamiento crítico y aprendizaje experiencial, promoviendo la motivación y la excelencia académica.

El modelo educativo se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos:

#TowardsSkills : desarrollo de habilidades para el siglo XXI

: desarrollo de habilidades para el siglo XXI #TowardsTalent: detección y potenciación del talento individual

detección y potenciación del talento individual #TowardsInnovation: metodologías activas y tecnología educativa

metodologías activas y tecnología educativa #TowardsExcellence: compromiso con la mejora continua y el alto rendimiento

Una comunidad internacional, abierta al mundo

Con más del 50 % del alumnado internacional, Elian’s La Nucía es un entorno multicultural que fomenta la empatía, la apertura y la visión global.

Iniciativas como el Student Council permiten a los alumnos liderar proyectos solidarios, campañas benéficas y actividades de integración con la comunidad local, desarrollando habilidades sociales y de liderazgo.

Elian’s, Colegio del Mundo del IB

Elian’s La Nucía ofrece el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB), formando parte de la red de Colegios del Mundo del IB. Este prestigioso programa prepara a los estudiantes para acceder a universidades de primer nivel y los forma como ciudadanos críticos, comprometidos y con mentalidad abierta.

Un colegio moderno en un entorno privilegiado

El campus cuenta con infraestructuras excepcionales, diseñadas para favorecer el desarrollo integral:

53 aulas climatizadas con pizarras digitales y tecnología TIC

Laboratorios de ciencias, aulas de arte, diseño y tecnología

Biblioteca, auditorio, centro de medios

Espacios deportivos: campo de fútbol, piscina, canchas de baloncesto y vóley playa

Patio infantil seguro y estimulante

Comedor con cocina propia y menús saludables

Enfermería escolar y talleres de bienestar

Innovation Room para robótica, ajedrez y programación

Actividades extraescolares: más allá del aula

Una amplia oferta de actividades permite a los alumnos descubrir y desarrollar sus pasiones:

Deportes: vóley playa, fútbol, tenis, taekwondo, surf skate, gimnasia rítmica, jumping

vóley playa, fútbol, tenis, taekwondo, surf skate, gimnasia rítmica, jumping Arte y expresión : ballet, danza moderna

: ballet, danza moderna Tecnología: robótica, ajedrez

robótica, ajedrez Bienestar y desarrollo personal: diverchef, filosofía, club de debate, mindfulness

Con el respaldo de Dukes Education

Elian’s pertenece a Dukes Education, un grupo educativo británico que conecta a sus alumnos con programas de intercambio, campus internacionales y experiencias en el extranjero. Esta red garantiza estándares educativos de primer nivel y una formación con perspectiva global.

¡Últimas plazas disponibles en Infantil y Primaria!

Si buscas una educación internacional, personalizada y con visión de futuro para tus hijos, todavía estás a tiempo de unirte a su comunidad educativa.

Reserva tu visita personalizada y descubre todo lo que Elian’s puede ofrecer a tus hijos.

Puedes contactarles en admisiones@ebs.dukeseducation.es o llamar al 966 87 70 55.