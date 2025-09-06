Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana el cielo estará cubierto en la ciudad turística

Primer fin de semana de septiembre con nubes el sábado y más calor el domingo

O. Casado

O. Casado

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Este sábado Benidorm contará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 24ºC.

Para mañana se espera un día con algunas nubes durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables.

Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de Alicante, según un portal especializado

TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm

¡Últimas plazas en Elian’s British School La Nucía! Educación Británica desde los primeros pasos

La Nucia se prepara para la dana con la simulación de la rotura de la presa de Guadalest

Detenido un fugitivo francés en Benidorm reclamado en su país por tráfico de drogas, robos y delitos sexuales

Benidorm Pride, algo más que Orgullo: fiesta, reivindicación y “dinero rosa”

Más de 10.000 niños y adolescentes regresan a las aulas de colegios e institutos de Benidorm el próximo lunes

