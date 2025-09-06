El tiempo en Benidorm para hoy
Este fin de semana el cielo estará cubierto en la ciudad turística
Este sábado Benidorm contará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 24ºC.
Para mañana se espera un día con algunas nubes durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- El alcalde de Benidorm dice que es el PSOE el que no hizo nada por cobrar el dinero de los hoteles para el municipio
- El “tierra trágame” digital del Ayuntamiento de La Nucía: un post con la marca de la IA
- La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa
- Benidorm abre el proceso para elegir al ‘Vecino ejemplar’ 2025
- Altea ofrece ayudas de hasta 700 euros a las familias con hijos menores que tienen diversidad funcional
Estos son los mejores colegios públicos, concertados y privados de Alicante, según un portal especializado
TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
¡Últimas plazas en Elian’s British School La Nucía! Educación Británica desde los primeros pasos
Ofrecido por