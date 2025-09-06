El tiempo en Benidorm para hoy

Este sábado Benidorm contará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 24ºC.

Para mañana se espera un día con algunas nubes durante todo el día. Las temperaturas se mantendrán estables.