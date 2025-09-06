TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
La futura torre residencial más alta de Europa inicia su comercialización con gran éxito, atrayendo a compradores tanto nacionales como internacionales
TM Grupo Inmobiliario ha formalizado ya la reserva de 40 viviendas en las primeras 48 horas desde el inicio de la comercialización privada de TM Tower, la promoción que está llamada a convertirse en un referente del skyline de Benidorm al ser el proyecto residencial más alto de Europa.
“El arranque de la comercialización supera nuestras expectativas y confirma la confianza del cliente nacional e internacional en un proyecto que refuerza a Benidorm como la referencia del sector del turismo residencial en el mundo”, ha declarado Pablo Serna, CEO de TM Grupo Inmobiliario.
Situada a 150 metros de la playa de Poniente, TM Tower se proyecta con 230 metros de altura y 64 plantas, y ofrecerá viviendas de 1 a 4 dormitorios. El proyecto incorpora zonas comunes premium pensadas para el estilo de vida que demanda el comprador contemporáneo: piscinas, zonas deportivas y de bienestar, gimnasio, sala de cine y un sky bar con observatorio en la cota superior de la torre.
El perfil de comprador que está reservando en este primer momento es principalmente internacional y el proyecto apuesta claramente por el estilo de vida mediterráneo: privilegia las vistas, las terrazas, los espacios de convivencia al aire libre y servicios que facilitan una vida ligada al sol y al mar.
El dinamismo comercial de TM Tower se produce en un contexto de creciente interés por la vivienda de alta calidad en la Costa Blanca, y sigue la senda de los proyectos residenciales que TM ha construido en Benidorm dibujando el nuevo skyline de Poniente: Sunset Dreams, Sunset Waves, Sunset Cliffs, Sunset Sailors y Eagle Tower.
