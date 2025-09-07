Benidorm celebra la diversidad con un Pride multitudinario

Desde hace décadas, Benidorm ha sido refugio para quienes buscan vivir con libertad, lejos de prejuicios. Su condición de destino turístico internacional ha fomentado una mentalidad cosmopolita, integradora y abierta, donde la diversidad se celebra a diario. Esa base social convierte la celebración local del Orgullo en una extensión natural de la propia identidad de la ciudad. Por ello, ver la gran expectación que genera este evento en la localidad no es ninguna sorpresa. Un año más, Benidorm sale a la calle "orgullosa", haciendo gala de su reivindicación más festiva.

Una ciudad "LGTBfriendly" que crece a pasos agigantados entre los turistas, siendo parada de miles de personas que han llenado los hoteles de la ciudad para no perderse una colorida reivindicación que supone la clausura del calendario europeo de fiestas del Orgullo. Por todo ello, más de 20.000 personas han asistido a una celebración que ha arrancado a las 16.30 horas desde el Rincón de Loix, punto de partida de una ruta que les llevó a recorrer el Paseo de Levante y las avenidas Mediterráneo y l'Aigüera a ritmo de música con vestimentas de lo más atrevidas.

El eco internacional y la dimensión que ha adquirido este evento ha logrado que Benidorm se sitúe en el quinto puesto de las ciudades españolas que celebran este desfile. Las carrozas han demostrado que la reivindicación puede llegar desde la sonrisa y el color, dando un paso más en la muestra de un colectivo que ha logrado el equilibrio entre visibilidad LGTBIQ+ y celebración abierta a todo tipo de públicos.

Un momento del Benidorm Pride 2025 / Ayuntamiento de Benidorm

Al finalizar el desfile, la fiesta continuó en el Auditorio Julio Iglesias, convertido en epicentro musical del Pride. La Main Stage Party, que comenzó a las 18:30 horas, ofreció más de una quincena de actuaciones en un evento gratuito y accesible para todos los públicos. Música, coreografías y luces acompañaron a una audiencia entregada que celebró sin etiquetas y con total libertad. Para quienes quisieron extender la noche, la fiesta siguió a partir de la medianoche en la discoteca Penélope, con una programación especial que contó con nombres reconocidos de la escena LGTBIQ+ como Dave Urania (Kluster), Andrade (Avenue Matinal) y Balibrea (Pride Ibiza).

Más allá del desfile y la música, la programación del Orgullo 2025 en Benidorm continúa este domingo 7 con Bingo Boom, una cita ya habitual para cerrar la semana festiva en clave distendida. El evento tendrá lugar en el Benidorm Palace a partir de las 20 horas, combinando espectáculo, humor y participación del público. Durante la velada, el público podrá disfrutar de sesiones de bingo en vivo, actuaciones de drag queens y una posterior fiesta. Parte del elenco artístico que ha participado en días anteriores volverá a subirse al escenario en un formato más relajado, cercano al cabaret, sin guion cerrado y con mucho espacio para la improvisación.