Sensores para mantener un barco con 2.000 años de antigüedad

El mercante que reposa en el fondo marino frente a la playa Centro de La Vila es objeto de culto desde su descubrimiento hace 26 años. Las distintas administraciones se han unido para llevar a cabo un innovador sistema de control para analizar las aguas que lo rodean. Los resultados del estudio validarán las acciones a emprender, siempre dirigidas a preservar un monumento marino de alto valor cultural.

Como en un líquido amniótico o en un caldo primigenio, los buzos se sumergen a 25 metros de profundidad en la costa vilera para instalar unos sensores cerca del pecio, que aportarán datos sobre la calidad de las aguas. El fin último es saber si hay algún tipo de contaminación que pueda deteriorar la embarcación que lleva sumergida desde el año 66-68 d. C., sin que ninguna actividad humana le importunara hasta el momento.

Los electrodos miden la turbidez, el oxígeno, la clorofila y las corrientes que afectan a la estructura

La instalación de sensores en el Pecio Bou-Ferrer y la playa Centro de La Vila permite la monitorización de varios parámetros críticos como la temperatura, clorofila o turbidez, oxígeno disuelto, dirección e intensidad de las corrientes, entre otros.

Los sensores instalados en el entorno del pecio Bou Ferrer / Ayuntamiento de La Vila Joiosa

Estos datos serán recopilados y gestionados mediante un «software» especializado, que facilitará la visualización de las medidas y la comprobación de cuáles exceden los umbrales establecidos, y los comparará con datos satelitales de la zona de estudio.

«La implementación de estos sistemas responde a la necesidad de conocer de manera precisa el estado de los recursos naturales y patrimoniales de la costa, así como el impacto de la actividad turística y de producción sobre ellos», explica la bióloga del proyecto, Ana Codina.

La embarcación, sumergida desde el año 66 d. C., está protegida por la Unesco

Esta novedad subacuática se realiza para preservar el pecio, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la UNESCO, cuya viabilidad estuvo en peligro hace unos años cuando la actual piscifactoría quiso ampliar sus instalaciones. Afortunadamente, todas las administraciones públicas acordaron rechazar de plano el proyecto.

La organización internacional reconoció el BIC por fomentar el acceso público responsable y no intrusivo al patrimonio cultural, incrementar la conciencia pública, la protección del patrimonio y apoyar la investigación científica.

Además, se valoró para su inclusión como ejemplo de buenas prácticas las visitas programadas al yacimiento bajo la supervisión de los arqueólogos, así como la exhibición de las piezas encontradas en museos y exposiciones y la difusión del yacimiento en conferencias y congresos.

Uno de los buzos, con el sistema que fue añadido hace unas semanas. / Ayuntamiento de La Vila Joiosa

Esta nave mercante se ha conservado a través de los siglos bajo el mar junto a vestigios que cada vez aportan más datos conforme avanzan los medios tecnológicos que diversifican y analizan la información. Cuando la descubrieron los dos vileros que le dan nombre, José Bou y Antoine Ferrer en 1999, ni siquiera se contaba con la fotografía digital. El velero tiene una eslora de unos 30 metros y aproximadamente 230 toneladas de porte.

Ahora, diversos análisis testimonian hechos como la ruta que seguía el navío o el percance que pudo provocar su hundimiento. La nave procedía de Cádiz y llevaba un cargamento de lingotes de plomo, de los que se han recuperado una docena. Son alargados de sección triangular y figuran entre los más grandes y pesados de estas características conocidos hasta el momento (alrededor de unos 70 kg). Los expertos los han fechado en el siglo I d. C. y procederían de las minas de Sierra Morena oriental, en la península ibérica.

Lingotes y ánforas

Varios lingotes presentan contramarcas que permiten a los especialistas asegurar que se trata de lingotes de plomo que pertenecían al emperador Claudio o más probablemente a Nerón por la datación de las ánforas y otras piezas, que nos sitúan hacia la década de los años 60 después de Cristo.

Pero su carga principal eran las 3.000 ánforas que contenían garum (una salsa romana considerada en la época una delicatessen, elaborada con vísceras fermentadas de pescado), de las que se han recuperado unas 700. El naufragio de la embarcación se produjo al parecer por un temporal de levante que les arrimó a la costa para resguardarse y que, al final, les hizo hundirse a mil metros de la playa de La Vila.

Aspecto de los sensores antes de su traslado al sistema de monitorización. / Ayuntamiento de La Vila Joiosa

El Ayuntamiento vilero, la Universidad de Alicante, la Conselleria de Cultura y el Club Náutico trabajan en colaboración para arropar esta joya submarina. El pecio se convierte dos mil años después en prototipo de la historia romana, en una aventura subacuática con visita guiada, en un ejemplo para la clase científica y en un enclave protegido. Es una experiencia transversal que hace viajar en el tiempo para también valorar el presente como una forma de preservar estos vestigios para generaciones futuras.

Réplica exacta

La historia nos llega a través de las explicaciones que aporta Vilamuseu en cuyas vitrinas hay una réplica exacta de la embarcación. Con los datos completados durante años por los expertos se ha podido explicar y establecer la importancia de este naufragio frente a las costas vileras.

La posibilidad de visita por inmersión subacuática es una de las pocas que se promueven en el área mediterránea, porque el pecio está a una distancia aceptable de la costa lo que le confiere una accesibilidad para poder ser visto con seguridad por los ojos humanos.

La difusión sobre la historia que rodea a este pecio romano llega a los escolares a través de programas que concreta el museo con los centros educativos en entornos de excavación, investigación, conservación y difusión.

Se les enseña a los estudiantes a valorar el patrimonio, aprenden métodos de restauración y el método científico que se aplica para analizar la arqueología del patrimonio, así como a utilizar un lenguaje comprensible para el gran público, libre de tecnicismos. En la excavación llevan a cabo una de las tareas más emocionantes con la inmersión con escafandra en el fondo de una piscina donde recogen réplicas de las ánforas reales del pecio.

Ahora habrá que esperar a conocer qué dice el estudio sobre la calidad del agua que rodea este vestigio de 2.000 años de antigüedad, lo que permitirá adoptar medidas que puedan permitir que el pecio Bou Ferrer pueda sobrevivir miles de años más