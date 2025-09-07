Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana el cielo estará cubierto en la ciudad turística

Primer fin de semana de septiembre con nubes el sábado y más calor el domingo

Primer fin de semana de septiembre con nubes el sábado y más calor el domingo

O. Casado

O. Casado

Paula Lizcano

Paula Lizcano

Este domingo Benidorm contará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 26ºC.

Para mañana se espera un día cubierto durante toda la jornada con probabilidad de precipitaciones de hasta un 80%. Las temperaturas se mantendrán estables.

