El tiempo en Benidorm para hoy

Este domingo Benidorm contará con intervalos nubosos mientras que las temperaturas no pasarán de los 29ºC, aunque la sensación térmica será algo superior. Por la noche tampoco se espera que los termómetros bajen mucho ya que se quedarán en 26ºC.

Para mañana se espera un día cubierto durante toda la jornada con probabilidad de precipitaciones de hasta un 80%. Las temperaturas se mantendrán estables.