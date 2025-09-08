Benidorm ya tiene himno: la canción británica que pone música a sus clichés más famosos
La oda británica que demuestra por qué Benidorm conquista año tras año a miles de turistas
Benidorm no necesita presentación, pero ahora tiene hasta canción propia… y no, no es un himno institucional ni sonará en el Benidorm Fest. La ha compuesto la británica Kezia Gill y se ha convertido en fenómeno viral en Instagram. ¿El secreto? Convertir en música todos los clichés que han hecho famosa a la ciudad de los rascacielos: desayunos de bacon y huevos, cubos de cerveza, kebabs a medianoche y turistas que juran que no volverán… hasta que reservan de nuevo.
Un retrato irónico y reconocible
La canción arranca con la confesión de unas vacaciones de siete días en España. Podría sonar a unas vacaciones típicas de sol y playa, pero enseguida queda claro que la protagonista es Benidorm, con todo lo que la hace inconfundible: su energía, su ambiente nocturno y ese magnetismo que atrapa al visitante.
En sus versos, Gill contrapone lo que se esperaría de un destino mediterráneo, con playas de arena blanca, jarras de sangría y paseos frente al mar, con lo que también forma parte de la experiencia benidormense: cerveza a raudales, noches interminables y esa despedida que nunca es definitiva, porque Benidorm siempre llama de nuevo.
El menú del turista británico en Benidorm
Uno de los momentos más divertidos de la letra es cuando describe la rutina gastronómica del turista británico. La jornada arranca con un fry-up, ese contundente desayuno inglés cargado de bacon, huevos y salchichas; continúa con cubos de alcohol barato en los bares y termina, ya de madrugada, con un kebab devorado a toda prisa antes de volver al hotel. Entre medias, nunca faltan los chupitos gratis, convertidos en un clásico de la noche benidormense.
El mensaje es claro: en Benidorm la dieta mediterránea convive con los clásicos británicos. Lo mismo puedes disfrutar de una paella frente al mar que acabar la noche con un kebab, porque aquí siempre hay opciones para todos los gustos.
Un estribillo de amor-odio
La clave del éxito está en el tono. Gill le canta a Benidorm como a un viejo amante: “me quitaste el dinero, me robaste el corazón y me dejaste inconsciente en el suelo.” Es una mezcla de reproche y cariño que refleja a la perfección el sentimiento de tantos turistas: saben que la ciudad los exprime y los deja exhaustos, pero no pueden evitar volver.
Ese amor-odio es, en realidad, el combustible que mantiene vivo el mito de Benidorm. Una ciudad que no se esconde de sus excesos, sino que los convierte en parte de su encanto.
Kezia Gill no es una desconocida. Con una trayectoria sólida en el circuito country del Reino Unido, premios a su nombre y giras internacionales, ha sorprendido a sus seguidores con este tema ligero y humorístico. Lejos de Nashville, encontró en Benidorm la inspiración para una canción que ha conectado con miles de personas, tanto británicos que se reconocen en la historia como españoles que observan con sonrisa cómplice.
El imán eterno de Benidorm
Lo que la canción confirma es algo que los alicantinos saben desde hace años: Benidorm engancha. No importa cuántas veces digas “nunca más”, siempre habrá un vuelo barato, una oferta de hotel y una excusa para regresar. Esa capacidad de atracción infinita, entre la caricatura y la realidad, es lo que ha hecho de la ciudad un fenómeno turístico global.
Y lo cierto es que no sorprende: Benidorm engancha tanto que hasta acaba convertida en canción, recordándonos que su encanto es tan eterno como su fiesta.
La letra
Original
Well I just go back home from a 7 day vacation
From a little part of Spain that's earnt quite the reputation
Not for sandy beaches or jugs of fresh sangría
But for rowdy Brits abroad fuelled up on eighteen pints of beer.
The day starts with a fry up and ends on a kebab,
Drinks are cheaper by the bucket and free shots are up for grabs.
Oh Benidorm, what you do that for?
You took my money, stole my heart and left me passed out on the floor.
I'll never learn and I'll return
Just when I think I can't take anymore
I book another holiday to Benidorm.
Traducción
Bueno, acabo de volver a casa tras unas vacaciones de 7 días
De una pequeña parte de España que se ha ganado bastante reputación
No por sus playas de arena ni por jarras de sangría fresca
Sino por británicos ruidosos cargados con dieciocho pintas de cerveza.
El día comienza con un desayuno inglés y termina en un kebab,
Las bebidas son más baratas por cubo y los chupitos gratis están disponibles.
Oh, Benidorm, ¿por qué me haces esto?
Me quitaste el dinero, me robaste el corazón y me dejaste inconsciente en el suelo.
Nunca aprendo y siempre vuelvo
Justo cuando pienso que no puedo aguantar más
Reservo otras vacaciones en Benidorm.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- La TM Tower de Benidorm abrirá un observatorio de vanguardia en su terraza para contemplar el Universo desde el Mediterráneo
- El alcalde de Benidorm dice que es el PSOE el que no hizo nada por cobrar el dinero de los hoteles para el municipio
- El “tierra trágame” digital del Ayuntamiento de La Nucía: un post con la marca de la IA
- La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa
- Una mujer embarazada y dos menores entre los 19 inmigrantes de la patera llegada hoy a La Vila