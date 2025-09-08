Benidorm ya tiene himno: la canción británica que pone música a sus clichés más famosos

Benidorm no necesita presentación, pero ahora tiene hasta canción propia… y no, no es un himno institucional ni sonará en el Benidorm Fest. La ha compuesto la británica Kezia Gill y se ha convertido en fenómeno viral en Instagram. ¿El secreto? Convertir en música todos los clichés que han hecho famosa a la ciudad de los rascacielos: desayunos de bacon y huevos, cubos de cerveza, kebabs a medianoche y turistas que juran que no volverán… hasta que reservan de nuevo.

Un retrato irónico y reconocible

La canción arranca con la confesión de unas vacaciones de siete días en España. Podría sonar a unas vacaciones típicas de sol y playa, pero enseguida queda claro que la protagonista es Benidorm, con todo lo que la hace inconfundible: su energía, su ambiente nocturno y ese magnetismo que atrapa al visitante.

En sus versos, Gill contrapone lo que se esperaría de un destino mediterráneo, con playas de arena blanca, jarras de sangría y paseos frente al mar, con lo que también forma parte de la experiencia benidormense: cerveza a raudales, noches interminables y esa despedida que nunca es definitiva, porque Benidorm siempre llama de nuevo.

El menú del turista británico en Benidorm

Uno de los momentos más divertidos de la letra es cuando describe la rutina gastronómica del turista británico. La jornada arranca con un fry-up, ese contundente desayuno inglés cargado de bacon, huevos y salchichas; continúa con cubos de alcohol barato en los bares y termina, ya de madrugada, con un kebab devorado a toda prisa antes de volver al hotel. Entre medias, nunca faltan los chupitos gratis, convertidos en un clásico de la noche benidormense.

El mensaje es claro: en Benidorm la dieta mediterránea convive con los clásicos británicos. Lo mismo puedes disfrutar de una paella frente al mar que acabar la noche con un kebab, porque aquí siempre hay opciones para todos los gustos.

Un estribillo de amor-odio

La clave del éxito está en el tono. Gill le canta a Benidorm como a un viejo amante: “me quitaste el dinero, me robaste el corazón y me dejaste inconsciente en el suelo.” Es una mezcla de reproche y cariño que refleja a la perfección el sentimiento de tantos turistas: saben que la ciudad los exprime y los deja exhaustos, pero no pueden evitar volver.

Ese amor-odio es, en realidad, el combustible que mantiene vivo el mito de Benidorm. Una ciudad que no se esconde de sus excesos, sino que los convierte en parte de su encanto.

Kezia Gill no es una desconocida. Con una trayectoria sólida en el circuito country del Reino Unido, premios a su nombre y giras internacionales, ha sorprendido a sus seguidores con este tema ligero y humorístico. Lejos de Nashville, encontró en Benidorm la inspiración para una canción que ha conectado con miles de personas, tanto británicos que se reconocen en la historia como españoles que observan con sonrisa cómplice.

Vista nocturna de Benidorm con algunos hoteles al fondo. / David Revenga

El imán eterno de Benidorm

Lo que la canción confirma es algo que los alicantinos saben desde hace años: Benidorm engancha. No importa cuántas veces digas “nunca más”, siempre habrá un vuelo barato, una oferta de hotel y una excusa para regresar. Esa capacidad de atracción infinita, entre la caricatura y la realidad, es lo que ha hecho de la ciudad un fenómeno turístico global.

Y lo cierto es que no sorprende: Benidorm engancha tanto que hasta acaba convertida en canción, recordándonos que su encanto es tan eterno como su fiesta.