Educación deja sin autobús a 50 escolares del colegio `Racó del Albir’ de L´Alfàs del Pi

Un total de 50 niños del CEIP “Racó del Albir” de L´Alfàs del Pi se han quedado sin autobús para poder acudir al centro escolar, según ha denunciado la plataforma de familias del colegio. La agrupación ha interpuesto una solicitud urgente ante la Conselleria de Educación y el Síndic de Greuges para que se restablezca el servicio, que el primer organismo dice que no les pertenece.

El escrito elaborado por la agrupación está firmado por las 50 familias de los niños usuarios del autobús que según relatan utilizan desde hace 15 años.

Según exponen en la queja, la comunicación de la retirada del servicio fue “extemporánea y no formal”. Y no fue hasta el pasado 29 de agosto cuando el centro educativo difundió un comunicado a través de Telegram informando de la supresión del servicio colectivo para el curso 2025/2026. “La comunicación se produjo a escasos días del inicio del curso y sin notificación administrativa individual ni publicación de resolución motivada”, reza el escrito.

Rutas peligrosas a pie

En la petición explican también el alcance del perjuicio porque la medida afecta a más de 50 familias y menores escolarizados, “que ven gravemente dificultado o impedido el acceso efectivo y en condiciones de igualdad al centro de matriculación”. Y describen las distancias e itinerarios peligrosos que los menores deberían recorrer, un total de tres kilómetros por vías con riesgo lo que compromete su seguridad y asistencia regular.

Por último se refieren a la imposibilidad de alternativa escolar que califican de “imposible” por inexistencia de plazas suficientes en centros públicos más cercanos, lo que además supondría desarraigo y alteración del proyecto educativo a una semana del inicio de la actividad lectiva.

Niños con discapacidad intelectual

De momento, las familias se han organizado en vehículos particulares compartiendo plazas con las que no cuentan con un coche para acudir al colegio. Según la plataforma, hay algunos casos en los que la retirada del transporte va a causar un grave problema de desubicación como es el de dos niñas con discapacidad intelectual que han avanzado en el entorno social del centro y que deberían continuar en este colegio.

El escrito presentado también al alcalde de L´Alfàs, Vicente Arques, pide que se deje sin efecto la supresión comunicada y se restablezca inmediatamente el transporte escolar en las mismas condiciones del curso anterior, al menos hasta la resolución firme del expediente y que se adopten medidas provisionales que garanticen el servicio.

Desde la Conselleria de Educación, han asegurado a este diario que al CEIP “Racó del Albir” no le corresponde transporte escolar porque “no hay beneficiarios suficientes para crear una ruta” y que el consejo escolar del centro es conocedor desde hace meses de esta medida que ya se trató en el mismo en otras ocasiones.