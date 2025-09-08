El PSOE de La Vila alega contra una plaza de Intendente de la Policía Local por considerar que incumple la normativa
El grupo advierte que se vulnera la normativa por no estar cubiertas las plazas de inspectores y oficiales en el Cuerpo
La convocatoria para la provisión en propiedad de la plaza de Intendente de la Policía Local del Ayuntamiento de La Vila Joiosa por el turno de promoción interna, está siendo objeto de controversia. El Grupo Municipal Socialista ha presentado alegaciones a las bases que deben regular el proceso de selección al considerar que se está incumpliendo la normativa que recoge el Decreto 19/2003, de 4 de marzo, del Consell de la Generalitat.
Según este decreto, los municipios con una población comprendida entre 20.001 y 50.000 habitantes deberán contar con cuatro inspectores con plaza en propiedad como requisito previo indispensable para la creación de una nueva plaza de intendente.
El PSOE recuerda que, en la actualidad, no se encuentran cubiertas en el organigrama de la Policía Local de La Vila Joiosa las plazas de inspector y de oficial que la normativa exige para llevar a cabo la convocatoria. Este hecho pone en duda, a ojos del Grupo Socialista, la validez y la legalidad del proceso selectivo, ya que contraviene lo establecido en la legislación vigente que regula los procesos de promoción interna dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad locales.
Anulación de las bases
El concejal socialista Kiko Carreres ha declarado que el incumplimiento de la normativa por parte del Ayuntamiento de La Vila joiosa en esta convocatoria podría tener “serias repercusiones tanto legales como laborales” y señala que el gobierno del Partido Popular debería proceder a la anulación de las bases aprobadas para rectificar el error y garantizar que los procesos de selección se ajusten a la normativa vigente, asegurando la equidad y transparencia que merecen tanto los agentes de la Policía Local como los ciudadanos de La Vila.
El grupo se ampara también en el artículo 38.4 de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de Coordinación de Policías Locales de la Comunidad Valenciana que se refiere a que “cuando se trate de la categoría máxima existente en la plantilla, además de cumplir alguno de los requisitos anteriores, tendrán que existir, al menos, dos plazas cubiertas de la categoría inferior por cada una de la categoría superior.”
