La satisfacción global de los británicos por Benidorm preocupa hasta un 84,3% y la seguridad es lo más importante

Benidorm sigue aportando buenas cifras en cuanto al turismo británico se refiere a pesar de las campañas de desprestigio de algunos tabloides de aquel país que parecen tener escaso eco para cambiar las costumbres viajeras de estos turistas. El resumen de las conversaciones que los británicos mantienen en redes sociales así lo atestiguan cuando hablan de su valoración en un 84,3%, seis puntos por encima de la acreditación que tenía en 2019, con datos que recoge la Fundación Visit Benidorm hasta el pasado mes de agosto.

Este índice se corresponde con la satisfacción del producto, es decir, la valoración del destino cuando se ha hecho uso de él. Las cifras también se incrementan con una preocupación que recogen redes sociales como Twitter o Instagram que sitúan este elemento en un 76%. Y es que este componente encierra el meollo del carácter de la ciudad como son sus playas, el clima, la oferta de ocio, la gastronomía, el alojamiento y las instalaciones turísticas.

Noticias amarillistas

Pero uno de los asuntos que más preocupa a los visitantes ingleses sigue siendo, y remarcable, la percepción de seguridad. Es de alto interés y copa las conversaciones en redes, ya sea por la propaganda negativa de algunos medios amarillistas o publicaciones en línea que intentan acaparar la atención con noticias negativas y con un producto como Benidorm, cuya sola entrada ya regala muchas lecturas a quien la publica. Es un 94,4%, cuatro puntos más que en el pasado año.

El clima es también objeto de intercambio de información en las mencionadas redes y es que los anglosajones vienen a disfrutar del ocio y es un turista que responde al perfil de sol y playas, aparte de sus vivencias nocturnas en hostelería de la zona denominada “guiri”. Un 91,5% conversó sobre el tiempo, que es recurrente y tiene pocas variaciones en porcentaje.

Precisamente, desde Visit Benidorm idean la próxima campaña en hacer hincapié sobre elementos que dinamicen la oferta de la ciudad poniendo en valor “la desestacionalización, la buena climatología durante todo el año, las playas, el turismo activo y la gastronomía”, según indica la gerente de Visit Benidorm, Leyre Bilbao.

Cifras en aumento

Pero aún hay datos más objetivos que confirman las buenas cifras que las estadísticas ofrecen hasta ahora y que adelanta la asociación hotelera HOSBEC a través de la información aportada por el INE. Hasta agosto de 2025, Benidorm recibió 1.600.000 viajeros en los establecimientos hoteleros y las evoluciones mensuales están también en crecimiento constante, pasando de 83.000 viajeros en hoteles en julio de 2024 a los más de 97.000 en el mismo mes del presente año.

Siguiendo con el mercado británico, la evolución es rápida en los últimos años con casi cinco millones de pernoctaciones en la planta hotelera benidormense el año anterior, pero con cifras que en el actual van a ser llamativas ya que con controles solo hasta el pasado mes de julio las pernoctaciones ascienden ya a los 3.061.000, cuando se acababa de rebasar apenas la mitad del año.

Todo ello demuestra que las noticias sensacionalistas no hacen mella en el sector y que los hoteleros y los operadores turísticos tienen asumidas estas noticias que no cambian la idea de los británicos para venir a uno de sus destinos favoritos, a pesar de “los tiburones”, las multas a “las scooters eléctricas con 500 euros”, “fake news” que reproducen los tabloides, pero que no sirven para amedrentar al fiel turista anglosajón.