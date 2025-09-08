El tiempo en Benidorm para hoy
Este lunes dejará calor y lluvias
Este lunes Benidorm tendrá un día despejado por la mañana con temperaturas en torno a los 29ºC que se mantendrán durante la práctica totaldidad de la jornada. La sensación térmica será de 33ºC en las horas centrales del día y la humedad será bastante elevada. Ya por la tarde el cielo se nublará y puede que haya lluvias débiles en torno a las 19.00 horas.
Durante la madrugada se esperan lluvias débiles y durante todo el martes el cielo estará cubierto. Se espera que las lluvias lleguen a la ciudad a partir de las 13.00 horas y que sena muy intensas entre las 16.00 y las 21.00 horas.
