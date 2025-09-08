Un total de 9.500 escolares comienzan hoy el curso en La Vila, L´Alfàs y Finestrat

A los 10.000 alumnos que en Benidorm han acudido hoy por primer día a las aulas en este nuevo curso, hay que añadir los 9.500 que han iniciado el curso en las localidades de La Vila, L´Alfàs y Finestrat. Según los distintos ayuntamientos, la falta de incidencias ha determinado una jornada en la que niños y niñas dejan atrás sus vacaciones de verano.

Curso en La Vila

En La Vila, el nuevo curso ha arrancado con 6.152 escolares; de ellos, 2.735 alumnos lo han hecho en Infantil y Primaria; 107 en educación especial; 2.278 en educación secundaria y bachillerato; y 1032 en ciclos formativos. La oferta de enseñanza en la localidad es de ocho colegios públicos y tres institutos de educación secundaria.

La concejala de Educación, Marisa Mingot, recordó que la inversión que se ha realizado y se va a realizar en los centros escolares es de cerca de 360.000 euros para obras de mejora. A las tareas de mantenimiento se suman obras de mayor envergadura como la reforma integral de la cocina en el CEIP “La Hispanitat”, la reparación del tejado del CEIP “La Torreta” o la intervención en la estructura o pintura del CEIP “Poble Nou”. Además, el Ayuntamiento ha licitado ya también la instalación de un ascensor en el CEIP “Mare Nostrum” para mejorar la accesibilidad del mismo.

L´Alfàs del Pi

En l’Alfàs del Pi se han incorporado más de 2.300 alumnos y alumnas a los cuatro centros educativos públicos del municipio: los colegios “Santíssim Crist del Bon Encert”, “Veles e Vents” y “Racó de l’Albir”, y el Instituto de Educación Secundaria “L’Arabí”.

En total, alrededor de 1.200 niños y niñas cursan Educación Infantil y Primaria en los tres colegios públicos, mientras que más de 1.100 jóvenes inician sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Ciclos Formativos en el IES “L’Arabí”. Desde el Ayuntamiento se recuerda que estas cifras pueden experimentar ligeras variaciones en los próximos días debido a nuevas matriculaciones.

El curso 2025-2026 cuenta con una plantilla de más de 220 docentes, una dotación que garantiza, según el Consistorio, la atención educativa y el desarrollo de los distintos programas formativos en los centros del municipio.

El IES L’Arabí, referente en FP

Un año más, destaca la amplia y consolidada oferta de Formación Profesional del IES “L’Arabí”, que se mantiene como un centro de referencia en la comarca. Actualmente, se imparten una decena de ciclos formativos adaptados a las demandas del mercado laboral, con elevados índices de empleabilidad.

En Grado Superior se ofertan los ciclos de Dietética, Integración Social y Educación Infantil; en Grado Medio, Emergencias Sanitarias, Sistemas Microinformáticos y Redes, Cuidados Auxiliares de Enfermería y Atención a Personas en Situación de Dependencia. Además, en FP Básica, se imparten Agro-jardinería y Composiciones Florales.

“El interés por estos estudios ha ido en aumento en los últimos años, ya que responden a las necesidades reales del entorno laboral y ofrecen salidas profesionales concretas y viables”, ha señalado la edil de Educación, Laura Sevilla.

Finestrat

En Finestrat, “Puig Campana y “Balcó de Finestrat, son los colegios del municipio donde han acudido hoy más de 1.200 alumnos. Es de destacar las obras que se han realizado en los centros donde se han ejecutado actuaciones en materia de sostenibilidad y eficiencia con la renovación de 200 pantallas LED, que supondrán un ahorro en el consumo eléctrico del 50%. En materia de sostenibilidad se han plantado grupos de árboles para crear “islas de sombra” que protegen del sol a los menores. Así, en el patio de Infantil del CEIP “Balcó de Finestrat”, han plantado 26 moreras en las que se aplicará una poda horizontal para crear con el tiempo una pérgola vegetal natural que en el futuro dé más sombra.