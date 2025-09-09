Nace en Altea un proyecto de igualdad para dar voz a las mujeres

Gestionar las emociones de las mujeres de Altea con el apoyo de una trabajadora social, abrir un espacio de video fórum de contenido feminista sujeto a la crítica, realizar un programa de radio o crear un club de lectura en el que se aborden textos feministas que después se pondrán en común para ver que les han sugerido a las lectoras, son las actividades principales que se llevarán a término en el municipio durante el último trimestre de este año con el nuevo proyecto denominado "Cercle de dones" que la concejalía de Igualdad de Altea ha programado.

La concejala del área, Anna Lanuza, ha señalado que este proyecto "de mujeres y para mujeres nace de la mano de la concejalía de Igualdad y la trabajadora social Ana Beltrán en donde pueden participar de forma gratuita las mujeres de Altea".

Lanuza ha indicado que "Cercle de dones" se desarrollará "en principio" desde el próximo día 19 de este mes hasta finales de año, y ha anunciado que el viernes 19, "habrá una reunión informativa a las 12 horas en el Centro Social, a la que están invitadas las mujeres del pueblo".

La edil ha explicado que el "Cercle de dones" tendrá una parte central semanal "de gestión emocional, en donde las mujeres de Altea que lo deseen podrán expresarse libremente bajo la dirección de una profesional. Por otra parte, es fundamental para un municipio la participación activa de las mujeres, de ahí la intención de abrir en la parte cultural un espacio de video fórum de contenido feminista sujeto a la crítica, realizar un programa de radio y crear un club de lectura en el que se abordarán textos feministas que después se pondrán en común para ver que les ha sugerido a las lectoras", ha apostillado Anna Lanuza.

Al estilo de las reuniones de patio de antaño

Por su parte, Ana Beltrán, trabajadora social, experta en gestión emocional, en feminismo y en perspectiva de género, ha declarado que el proyecto "se llama 'Cercle de dones' para recordar a las mujeres que en tiempos anteriores se juntaban en las cocinas, en los patios o en otros sitios para hablar de cosas suyas, convirtiendo estos lugares en espacios de confianza, de privacidad y de seguridad para ellas".

Beltrán ha remarcado que "de alguna manera, hacer en Altea un 'Cercle de dones' en el que las mujeres tengan ese espacio de apoyo, de seguridad y que puedan expresarse, es importante para nosotras porque es determinante tener un espacio para manifestar nuestras preocupaciones, esperanzas o anhelos, y poder acudir a un experto o experta si nos pasa algo con lo que no sabemos qué hacer ni como gestionarlo".

Por último, Anna Lanuza ha resaltado que este proyecto es, también, "una manera de que la mujer vaya ocupando espacios dentro de la sociedad y cargos en las entidades, ya que siempre estamos en la retaguardia a pesar de que estemos tirando del carro".