Anémona afronta el reto de remar 1.600 kilómetros en ergómetro hasta Iria Flavia

El Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico de Benidorm (Anémona) ha puesto en marcha hoy un nuevo desafío, que se suma a los ya logrados en años anteriores. Se trata de su primera peregrinación a Iria Flavia, un reto que arrancó este martes y que culminará el próximo 10 de octubre, tras completar un total de 1.600 kilómetros en remo.

Según ha explicado el entrenador y coordinador de las deportistas, Ramón Garrigós, del Club Náutico, el desafío consistirá en remar la distancia de 1.600 kilómetros, que es la que separa por mar Benidorm de la ría de Arousa, a bordo de los ergómetros, en tierra. “Cada una de las remeras de Anémona tendrá que hacer unos 120 o 130 kilómetros” ha indicado Garrigós.

La salida oficial del desafío ha tenido lugar en el Club Náutico y ha estado protagonizada por los concejales de Bienestar Social y Deportes, Ángela Zaragozí y Javier Jordá, que han realizado los primeros kilómetros encima de sendos ergómetros. Les ha acompañado la presidenta de Anémona, María Botella, que ha puntualizado que “con este reto queremos celebrar la vida y que estamos bien”.

Después a pie

La expedición terminará de cubrir la distancia el 7 de octubre y partirá un día después hasta el cabo de Cruz en la ría de Arousa. “Una vez allí tenemos dos días para hacer la peregrinación hasta la iglesia de Santiago Apóstol de Padrón, que se encuentra a unos 25 kilómetros” ha señalado Garrigós. En principio, la idea es hacer el trayecto en un día, aunque si el tiempo no lo permitiera invertirán dos jornadas. El plan es hacer paradas técnicas cada cuatro o cinco kilómetros “para refrescar la embarcación o cambiar la tripulación”.

Iria Flavia es una parroquia y aldea del municipio gallego de Padrón, en la provincia de A Coruña. Según la tradición, en Iria Flavia predicó por primera vez el apóstol Santiago durante su estancia en España y allí llevaron su cuerpo y su cabeza poco tiempo después sus discípulos Teodoro y Atanasio desde Jerusalén. Se cuenta que amarraron la barca a un pedrón, y de ahí el topónimo actual de Padrón.