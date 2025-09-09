Un hombre octogenario muere cerca de la orilla en la playa de Poniente tras sufrir un infarto

Un varón español de 88 años de edad falleció a media mañana del martes tras sufrir un infarto cerca de la orilla de la playa de Poniente, en la confluencia de la avenida Jaime I. Socorristas y personal del SAMU intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero, finalmente, no pudieron salvarle la vida.

Alrededor de las 11:30 horas de este martes, el personal de socorrismo de la playa detectó a un hombre tumbado de espaldas en la orilla tras sufrir un episodio cardíaco. Mientras era trasladado a la arena volvió a padecer una nueva crisis, por lo que los socorristas, junto al equipo del SAMU ya movilizado, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pese a los esfuerzos, no lograron reanimarlo y el hombre falleció en el lugar, según información de RA Socorrismo y Policía Local. El turista era español y, al parecer había sido ya intervenido de alguna dolencia cardíaca. En el momento de los hechos estaba acompañado por una mujer cuidadora.