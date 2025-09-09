Un hombre octogenario muere cerca de la orilla en la playa de Poniente tras sufrir un infarto
Los socorristas y el personal del SAMU intentaron reanimarlo con maniobras de RCP, pero no pudieron salvarle la vida
Amaya Marín/J.A.Martínez
Un varón español de 88 años de edad falleció a media mañana del martes tras sufrir un infarto cerca de la orilla de la playa de Poniente, en la confluencia de la avenida Jaime I. Socorristas y personal del SAMU intentaron reanimarlo con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero, finalmente, no pudieron salvarle la vida.
Alrededor de las 11:30 horas de este martes, el personal de socorrismo de la playa detectó a un hombre tumbado de espaldas en la orilla tras sufrir un episodio cardíaco. Mientras era trasladado a la arena volvió a padecer una nueva crisis, por lo que los socorristas, junto al equipo del SAMU ya movilizado, iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.
Pese a los esfuerzos, no lograron reanimarlo y el hombre falleció en el lugar, según información de RA Socorrismo y Policía Local. El turista era español y, al parecer había sido ya intervenido de alguna dolencia cardíaca. En el momento de los hechos estaba acompañado por una mujer cuidadora.
Suscríbete para seguir leyendo
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- El alcalde de Benidorm dice que es el PSOE el que no hizo nada por cobrar el dinero de los hoteles para el municipio
- El “tierra trágame” digital del Ayuntamiento de La Nucía: un post con la marca de la IA
- La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa
- Una mujer embarazada y dos menores entre los 19 inmigrantes de la patera llegada hoy a La Vila
- Convocan una manifestación en Benidorm por una vivienda de alquiler digna y contra la okupación