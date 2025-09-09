Benidorm Fest 2026: lo que RTVE prepara para que deje de ser una simple preselección
El nuevo Benidorm Fest ya no será “solo” Eurovisión y estas novedades lo convierten en un festival con identidad propi
El Benidorm Fest 2026 empieza a desvelar sus secretos. RTVE ha presentado las novedades de la quinta edición del certamen en un desayuno de trabajo en el que participaron María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, y César Vallejo, director del festival y jefe de la delegación española en Eurovisión. El mensaje es claro: este no será un simple trámite hacia Eurovisión, sino un festival con identidad propia que quiere convertirse en el Sanremo de la música española.
Ensayos abiertos al público: vivir la magia antes de tiempo
Una de las noticias que más entusiasmo ha generado es la apertura de los ensayos generales al público en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Sí, lo que antes quedaba entre artistas, técnicos y jurado, ahora podrá disfrutarse desde la grada. RTVE busca acercar aún más el festival a la gente y garantizar la solvencia vocal de los candidatos con audiciones previas que eviten sorpresas sobre el escenario.
El escenario: un pentágono que mira a los cuatro puntos cardinales
El corazón del Benidorm Fest 2026 será un escenario pentagonal inspirado en la rosa de los vientos del Balcón del Mediterráneo. Contará con dos pasarelas laterales y una gran pantalla LED al fondo, muy al estilo de Eurovisión 2021. ¿El objetivo? Ganar dinamismo, aumentar el aforo y convertir cada actuación en una experiencia envolvente.
Diversidad musical y casting vocal
RTVE repetirá la fórmula de equilibrio entre artistas emergentes y nombres consolidados, pero añade un matiz importante: habrá castings presenciales para comprobar la potencia vocal de las propuestas más dudosas. Nada de sustos en directo, la idea es que cada candidatura llegue blindada al escenario.
Producción artística y nombres propios
El ilicitano Sergio Jaén será director artístico y volverá a tener un papel decisivo en la estética de las candidaturas, mientras que Borja Rueda, coreógrafo con experiencia en Eurovisión y programas como La Voz o Tu Cara Me Suena, supervisará las puestas en escena.Y la apuesta internacional llega con Ari Levelä, creativo finlandés vinculado al UMK y a Eurovisión, que asumirá la dirección visual del certamen. Con este equipo, el Benidorm Fest 2026 refuerza su ambición de proyectarse más allá de nuestras fronteras.
Fechas confirmadas y premio económico
El festival de Benidorm abandona por primera vez las fechas de enero y se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero de 2026 en Benidorm. El ganador recibirá, además del micrófono de bronce, 150.000 euros: 100.000 para impulsar su carrera musical y 50.000 para el equipo de composición.
Un comité renovado y un nuevo sistema de votación
Otra de las grandes novedades del Benidorm Fest 2026 será la renovación completa del comité seleccionador. RTVE quiere reforzar la credibilidad del proceso y para ello contará con profesionales de la industria musical y de la radio, cuyos nombres se darán a conocer una vez se anuncien los 16 artistas participantes.
La novedad más llamativa llegará con el sistema de votación: se aplicará un modelo de quorum en el que las decisiones no se tomarán por mayoría simple, sino que requerirán un número mínimo de votos equivalente a un porcentaje del total de miembros con derecho a participar. Con este cambio, RTVE busca evitar polémicas y garantizar que las candidaturas elegidas cuenten con un respaldo sólido dentro del jurado.
¿Y Eurovisión?
La gran incógnita aún no está resuelta: RTVE decidirá en diciembre si participará en Eurovisión 2026 en caso de que Israel figure entre los países confirmados. Lo que sí está asegurado es que el Benidorm Fest seguirá adelante con independencia de esa decisión, consolidándose como un festival musical propio y una gran plataforma de promoción para artistas.
Suscríbete para seguir leyendo
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- El PSOE de Benidorm pide la dimisión de la concejal de Urbanismo por no instar al cobro de millones de euros a varios hoteles
- El Tribunal de Cuentas investiga al Ayuntamiento de Benidorm por el impago económico de los hoteles a cambio del aumento de edificabilidad
- El alcalde de Benidorm dice que es el PSOE el que no hizo nada por cobrar el dinero de los hoteles para el municipio
- El “tierra trágame” digital del Ayuntamiento de La Nucía: un post con la marca de la IA
- La rotura de una tubería provoca una gran inundación en el Hospital Marina Baixa
- Una mujer embarazada y dos menores entre los 19 inmigrantes de la patera llegada hoy a La Vila
- Convocan una manifestación en Benidorm por una vivienda de alquiler digna y contra la okupación