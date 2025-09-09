Benidorm Fest 2026: lo que RTVE prepara para que deje de ser una simple preselección

El Benidorm Fest 2026 empieza a desvelar sus secretos. RTVE ha presentado las novedades de la quinta edición del certamen en un desayuno de trabajo en el que participaron María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación, y César Vallejo, director del festival y jefe de la delegación española en Eurovisión. El mensaje es claro: este no será un simple trámite hacia Eurovisión, sino un festival con identidad propia que quiere convertirse en el Sanremo de la música española.

Ensayos abiertos al público: vivir la magia antes de tiempo

Una de las noticias que más entusiasmo ha generado es la apertura de los ensayos generales al público en el Palau d'Esports L'Illa de Benidorm. Sí, lo que antes quedaba entre artistas, técnicos y jurado, ahora podrá disfrutarse desde la grada. RTVE busca acercar aún más el festival a la gente y garantizar la solvencia vocal de los candidatos con audiciones previas que eviten sorpresas sobre el escenario.

El escenario: un pentágono que mira a los cuatro puntos cardinales

El corazón del Benidorm Fest 2026 será un escenario pentagonal inspirado en la rosa de los vientos del Balcón del Mediterráneo. Contará con dos pasarelas laterales y una gran pantalla LED al fondo, muy al estilo de Eurovisión 2021. ¿El objetivo? Ganar dinamismo, aumentar el aforo y convertir cada actuación en una experiencia envolvente.

Diversidad musical y casting vocal

RTVE repetirá la fórmula de equilibrio entre artistas emergentes y nombres consolidados, pero añade un matiz importante: habrá castings presenciales para comprobar la potencia vocal de las propuestas más dudosas. Nada de sustos en directo, la idea es que cada candidatura llegue blindada al escenario.

Producción artística y nombres propios

El ilicitano Sergio Jaén será director artístico y volverá a tener un papel decisivo en la estética de las candidaturas, mientras que Borja Rueda, coreógrafo con experiencia en Eurovisión y programas como La Voz o Tu Cara Me Suena, supervisará las puestas en escena.Y la apuesta internacional llega con Ari Levelä, creativo finlandés vinculado al UMK y a Eurovisión, que asumirá la dirección visual del certamen. Con este equipo, el Benidorm Fest 2026 refuerza su ambición de proyectarse más allá de nuestras fronteras.

Sergio Jaén, el ilicitano que ha conquistado Eurovisión con Austria / Eva Abril

Fechas confirmadas y premio económico

El festival de Benidorm abandona por primera vez las fechas de enero y se celebrará los días 10, 12 y 14 de febrero de 2026 en Benidorm. El ganador recibirá, además del micrófono de bronce, 150.000 euros: 100.000 para impulsar su carrera musical y 50.000 para el equipo de composición.

Un comité renovado y un nuevo sistema de votación

Otra de las grandes novedades del Benidorm Fest 2026 será la renovación completa del comité seleccionador. RTVE quiere reforzar la credibilidad del proceso y para ello contará con profesionales de la industria musical y de la radio, cuyos nombres se darán a conocer una vez se anuncien los 16 artistas participantes.

La novedad más llamativa llegará con el sistema de votación: se aplicará un modelo de quorum en el que las decisiones no se tomarán por mayoría simple, sino que requerirán un número mínimo de votos equivalente a un porcentaje del total de miembros con derecho a participar. Con este cambio, RTVE busca evitar polémicas y garantizar que las candidaturas elegidas cuenten con un respaldo sólido dentro del jurado.

¿Y Eurovisión?

La gran incógnita aún no está resuelta: RTVE decidirá en diciembre si participará en Eurovisión 2026 en caso de que Israel figure entre los países confirmados. Lo que sí está asegurado es que el Benidorm Fest seguirá adelante con independencia de esa decisión, consolidándose como un festival musical propio y una gran plataforma de promoción para artistas.