La Policía Nacional detiene en Benidorm a un hombre que transportaba un kilo de cocaína en su vehículo
El coche fue interceptado en un control policial para la prevención de la delincuencia
La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Benidorm a un varón de 44 años de edad, como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. Los agentes le detuvieron tras un control para la prevención de la delincuencia al serle localizado en el interior de su vehículo un paquete que contenía un kilo de cocaína.
Se puso nervioso
Los hechos tuvieron lugar cuando un indicativo policial de seguridad ciudadana que se encontraba realizando un control en prevención de la delincuencia, observó a un vehículo cuyo conductor, al parar a la altura de uno de los agentes comenzó a mostrar una actitud nerviosa.
Cuando los agentes dieron el alto al vehículo para realizar las comprobaciones oportunas localizaron en los asientos traseros del vehículo una mochila que contenía un paquete con un kilo de cocaína.
Ante el hallazgo, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de un delito de tráfico de drogas. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición de los juzgados de instrucción de guardia de la localidad de Benidorm.
