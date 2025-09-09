El PSOE critica que La Vila sigue sucia pese al despilfarro del gobierno del PP

Restos de basuras de todo tipo tirados en las calles, papeleras llenas o sin bolsas, aceras y asfalto grasientos, “este es el pobre balance del gobierno de Marcos Zaragoza en este aspecto”, denuncia el Grupo Municipal Socialista sobre la gestión del PP, con su alcalde al frente, en el municipio de La Vila.

Según los socialistas, barrios enteros siguen esperando una mejora significativa en la limpieza diaria. “Muchos vecinos denuncian que no han notado ningún cambio desde hace más de dos años, a pesar del anuncio de un importante aumento en la plantilla de la empresa concesionaria y la promesa de un servicio renovado y mejorado”, recalcan.

Y siguen con una retahíla de deficiencias, que atestiguan con algunas fotos, como orines de perro, enseres abandonados, o contenedores entorpeciendo el paso a peatones o restando visibilidad a los conductores.

Aumento de impuestos sin resultado

El grupo considera la situación especialmente grave porque se da en un contexto de esfuerzo económico por parte de los ciudadanos, “que han visto cómo sus impuestos aumentaban sin recibir a cambio servicios públicos a la altura de lo esperado”. La gestión del Partido Popular ha demostrado ser “ineficaz, generando frustración entre la población y dejando en entredicho su compromiso con lo básico, mantener limpia La Vila”, precisan.

El partido insiste en que los vileros merecen vivir en una ciudad cuidada, limpia y bien gestionada y exigen al equipo de gobierno del Partido Popular “la implementación inmediata de un plan de choque integral que actúe en todos los barrios, sin excepciones”. Además, inciden en que la limpieza no puede depender de la calle donde se tenga el domicilio, con la reclamación de que los vecinos merecen los mejores servicios.

Seis modificaciones presupuestarias

Finalmente se refieren a que el PP ha tenido a su disposición los 17 millones de euros que encontró en caja, una subida de impuestos y tasas de 10 millones, a lo que se añade un préstamo de 23 millones. Los socialistas afirman que en este ejercicio, el Partido Popular ha aprobado seis modificaciones presupuestarias para afrontar todo tipo de contingencias. Pero la limpieza parece no requerir la atención del Partido Popular “ya que todos estos recursos no se han traducido en un mejor servicio ni en una ciudad más limpia”.