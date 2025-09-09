El tiempo en Benidorm para hoy

Este martes Benidorm tendrá un día totalmente cubierto con temperaturas en torno a los 20ºC que se mantendrán durante la práctica totalidad de la jornada. La población se encuentra en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas desde las 12.00 horas hasta las 22.00 horas.

Durante las 15.00 y las 16.00 horas se esperan las precipitaciones más intensas que podrían venir acompañadas de tormentas.