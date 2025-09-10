De Benidorm a Ibiza en windsurf, 150 kilómetros solidarios contra el cáncer de mama

El deportista Darío Quesada iniciará este próximo domingo un reto solidario atravesando con su equipo de windsurf los 150 kilómetros que separan Benidorm de Ibiza. El motivo no es otro que recaudar fondos económicos para el Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico, Anémona.

Apoyado por el Club Náutico de Benidorm, Quesada afrontará esta aventura de 83 millas náuticas a las 7:30 de próximo domingo con dirección a Calpe donde habrá una boya de desmarque desde la que tomará rumbo a Ibiza.

La previsión del tiempo empleado para esta prueba es de 15 horas

La previsión del tiempo empleado para esta ruta es de unas 15 horas, por lo que también tendrá que navegar durante la noche. El windsurfista empleará una vela más pequeña de lo habitual, aunque llevará otras velas diferentes “por si entra un temporal” y también luces led y otras necesidades para poder navegar de noche.

Asimismo, estará acompañado por dos embarcaciones, en las que además del director de la prueba también le escoltará un equipo médico y sanitario para garantizar su seguridad, así como miembros de Anémona y los concejales de Igualdad y Deportes.

Cuando el regatista esté cerca de la bahía de San Antonio se avisará al Club Náutico del municipio para que acudan a unirse al convoy de esta prueba.

Ingreso bancario o bizum

Todo lo que se recaude será para que la asociación lo destine a la lucha contra el cáncer de mama, una iniciativa que ya ha recibido el apoyo de numerosos patrocinadores y particulares y con la que todavía se puede colaborar.

Se puede realizar un ingreso en la cuenta bancaria de Anémona, a través de un Bizum al número de teléfono de la prueba o en la misma sede de Anémona, señalando el concepto que es “por la travesía de Darío Quesada”, tal como ha señalado la presidenta de Anémona, María Botella.

Un reto de hace 40 años

Quesada ha explicado que se trata de un reto “que quería hacer desde hace ya 40 años” pero que se ha decidido a hacerlo ahora “ante la posibilidad de ayudar a Anémona”, un grupo de mujeres a las que ha reconocido “admirar por su tesón” al afrontar la enfermedad y otros desafíos que se plantean, sobre todo mediante su equipo de remo.

Los concejales de Igualdad y Deportes del Ayuntamiento de Benidorm, Ángela Zaragozí y Javier Jordá, han participado en la presentación de los últimos detalles de esta prueba. Además de Quesada ha acudido la presidenta de Anémona, María Botella; el presidente del Club Náutico, Jaime Samper; y el director de la prueba, el también regatista del club Fernando Pardo.