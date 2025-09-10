Benidorm suma 3,5 kilómetros de nuevos senderos en El Moralet
Las obras, que comienzan el lunes en la zona de Xixo, forman parte de la tercera fase del plan de protección contra incendios del parque
El Ayuntamiento de Benidorm inicia el próximo lunes la tercera fase contra incendios en el parque urbano de El Moralet e incorporará tres nuevos senderos a la red, que se ubicarán en la zona de Xixo y que tendrán una longitud aproximada de 3,5 kilómetros.
En esta fase, se instalarán nuevas cámaras térmicas que mejoren la protección antiincendios y estará finalizada antes de que termine el año. Las cámaras detectarán incendios pero también lo cambios bruscos en la temperatura, “de forma que se pueda actuar lo antes posible en caso de necesidad” ha indicado el edil de Parques y Jardines José Ramón González de Zárate.
Bajo la premisa de ser “una obra sostenible y saludable” y que afecta a una de las “joyas de la ciudad” que se extiende desde la Colonia Madrid hasta la Cala, se ejecuta esta acción que protege a las pinadas del bosque.
Tres nuevos senderos
En esta fase, los trabajos se centrarán en la zona próxima al barranco de Xixo y consistirán en labores de protección forestal y en la creación de tres nuevos senderos. En ese sentido, el concejal ha explicado que el entorno del barranco es “casi inaccesible para las personas” debido a la existencia de taludes y mucha vegetación.
Los trabajos que se van a llevar a cabo dejarán la zona limpia y con los nuevos senderos ya terminados habrá dos entradas más al parque; en concreto una junto al colegio Miguel Hernández y otra junto a la zona comercial cercana a la avenida Adolfo Suárez.
Los accesos estarán señalizados mediante cartelería y también contarán con una talanquera o valla de madera.
Conexiones
Los nuevos senderos se conectarán con los ya existentes en El Moralet, de modo que en dos de ellos se podrá acceder desde la Vía Parque y alcanzar el sendero principal del parque urbano que conecta con la Colonia Madrid. El tercero, por su parte, se encuentra situado en la parte norte de la avenida Adolfo Suárez.
Esta actuación se suma a las emprendidas en el parque a mediados de año con la creación de cortafuegos, y que se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 2023, con un presupuesto global que asciende a 434.808,85 euros.
