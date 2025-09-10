VÍDEO
Una pedida de mano en pleno vuelo a Alicante se hace viral por celebrarse junto a los baños del avión
El lugar elegido para la propuesta ha generado un intenso debate en redes sociales
Benidorm vuelve a ser noticia en las redes sociales, aunque esta vez no por sus playas ni por el ambiente de ocio nocturno. Un vídeo difundido en TikTok muestra a un pasajero pidiendo matrimonio a su pareja en un vuelo de EasyJet con destino a Alicante, el aeropuerto más cercano al popular destino turístico de la Costa Blanca.
El momento, grabado por otros viajeros y compartido en TikTok por la usuaria Nicki Gunner, acumula más de un millón de visualizaciones desde su publicación. En las imágenes puede verse al protagonista, vestido con un polo blanco y pantalón corto azul marino, arrodillarse ante su pareja justo a la altura de los aseos del avión. Entre aplausos y vítores de los pasajeros, el hombre sacó el anillo, recibió el "sí quiero" y colocó la joya en el dedo de su prometida antes de fundirse en un abrazo.
Una azafata felicitó a la pareja deseándoles "muchos años de felicidad", mientras los testigos celebraban la improvisada escena romántica. Gunner acompañó el vídeo con un irónico comentario: "Nada como una pedida en EasyJet junto a los baños en un vuelo a Benidorm".
Sin embargo, el lugar elegido para la propuesta ha generado un intenso debate en redes sociales. Más de 1.400 comentarios reflejan la división entre quienes aplauden la originalidad y quienes critican la falta de glamour del escenario. "Vas de vacaciones, hazlo en la playa al atardecer, incluso en Benidorm sería mejor que junto al baño", opinaba un usuario. Otro añadía: "Lo siento, pero para mí sería un no inmediato".
Otros internautas, en cambio, defendieron la espontaneidad del gesto: "No sabemos la historia detrás. Quizás se conocieron en un avión, puede tener un valor sentimental". Otro comentario destacaba: "Podrían haberse conocido en esta misma ruta hace diez años. Que sean muy felices".
Sea como fuere, la pareja ha convertido un vuelo rutinario entre Reino Unido y Alicante en uno de los temas virales del momento.
