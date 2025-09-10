¿Son iguales las mujeres de la Policía Local de Benidorm que sus compañeros 40 años después?

Diez jóvenes policías estrenaban uniforme de falda y zapatos de tacón hace 43 años cuando aún despuntaba la democracia y no sonaba lo de profesiones feminizadas o masculinizadas. Desde aquel año la Policía Local también ha cambiado, con dos oficiales de mando y agentes seleccionadas en ámbitos nacionales para cursos de alto aprendizaje. Pero aún queda un trecho.

La primera promoción de mujeres policía de los años 80 no tuvieron acceso a oposiciones para subir de escalafón

Esa primera oposición a policías locales de los años 80 no pasará a los anales de la igualdad. Un mismo examen para todos pero destinos diferentes. A las mujeres les dieron la función de auxiliares, con la labor de informadoras en la calle, y siendo meras “azafatas” con su falda pantalón y su bolso. Y tampoco tuvieron acceso a oposiciones para subir de escalafón o a llevar defensas o armas.

Algunas de ellas se ríen al recordar aquella época que sólo duró dos años hasta que llegó el momento de formar parte en igualdad laboral del cuerpo policial. Lamentan el que se les relegara a ese servicio habiendo realizado la misma oposición que sus compañeros.

Aún así, a un grupo de policías les costó aceptarlas y las trataban como “si fuéramos sus hijas”, recuerda una de las que aún trabaja de administrativa para el Ayuntamiento.

Bajo porcentaje del 13%

Sin embargo, no fue una inmersión en la igualdad. El siguiente uniforme que se pusieron era pantalón, sí, pero una “blusa ceñida” y una boina.

De la malograda “sección femenina”, pasamos a la actualidad cuando hay una progresión aún lenta de esa incorporación. Hoy día hay 204 policías locales de los que 27 son mujeres, un 13,24%; y sólo hay dos mujeres oficiales. Este porcentaje queda lejos del 18,89% de Vitoria, el más alto de España, seguido por Valencia (16,88%); Barcelona (16,64%); o Alicante (16,29).

Mujeres policías en la actualidad, en un acto popular. / INFORMACIÓN

Mocasines para patrullar

Hablamos con la agente Begoña, la cual percibe que se ha llegado a la “igualdad total” pero no encuentra la motivación para argumentar la falta de oficiales. Es de la “vieja escuela”, entró en 1988 y le dieron unos mocasines para patrullar, que cambió por unos zapatos con cordones como los de sus compañeros temiendo que le abrieran un expediente, que nunca llegó.

Begoña es policía de vocación, cinturón negro de tae-kwondo, pero al principio la miraban de reojo “hasta que me gané el respeto”. Incluso ha estado de vigilante playera de paisana, con bikini ,cuando existía esa sección de “camuflaje”.

Una de las dos oficiales de las que dispone el colectivo policial es Marisa Lago Gómez, 30 años en activo, abriendo camino, con “buen carácter he sabido ganarme el puesto”. Para ella no se produce la ruptura del techo de cristal para que haya más oficiales, por la prioridad que dan las mujeres a la familia y a todo el entorno doméstico “y tampoco salen plazas, sólo ha habido dos convocatorias en 30 años”.

Capaces de las mismas pruebas físicas

Es una mujer locuaz y entusiasmada con su empleo, trabaja siempre con el mismo grupo y no ordena “porque cada uno ya sabe lo que tiene que hacer”. Es consciente de que “los polis no estamos bien vistos, sí cuando ayudamos, pero no cuando se trata de otros asuntos”.

Observa que cada vez opta más personal femenino a la policía y que el reto físico se ha roto aunque las pruebas estén adaptadas a mujeres “somos totalmente capaces de superar las mismas que enfrentan los hombres”.

La agente Yolanda Bocos, con su perro Mali, de voluntaria tras la dana. / INFORMACIÓN

Ella, cuando hay una intervención es la otra mitad para sus agentes. Ha ido viendo con satisfacción la llegada de compañeras muy preparadas, con oposiciones superadas y no como “en tiempos antes de los míos que los policías se elegían a dedo”.

La policía local Yolanda Bocos, seleccionada junto a dos agentes más en toda España para realizar un curso de alto nivel

Y cierra este vistazo a la policía, la más preparada entre mujeres y entre hombres, Yolanda Bocos. Graduada en Ingeniería y excelente profesional, según confirma Quique Tortosa, de la Jefatura de Comunicación. A Yolanda le acaban de seleccionar, junto a otros dos policías locales de todo el país para realizar un curso universitario que organiza la Guardia Civil en Mérida sobre reconstrucción de siniestros viales.

La agente fue foco de atención mediática durante la DANA porque viajó con su perro, Mali, un pastor alemán belga entrenado para búsqueda de personas, a Montserrat (Valencia). Lo hizo de manera voluntaria, lo que da idea de la vocación que se empeña en llevar hasta su vida particular. Todo ello apunta a que algo ha cambiado a mejor en el cuerpo policial, sin que el acceso a los puestos de mando haya seguido el mismo incremento.