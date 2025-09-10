El tiempo en Benidorm para hoy
Este miércoles estará despejado y con temperaturas agradables
Este miércoles Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas en ascenso que a primera hora de la tarde podrían llegar a 27ºC. Por la noche los valores descenderán hasta los 23ºC.
Para el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros que podrían subir ligeramente.
