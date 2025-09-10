Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este miércoles estará despejado y con temperaturas agradables

Adiós a la alerta naranja por lluvias: suben las máximas y pequeños chaparrones en la Marina Alta

O. Casado

Este miércoles Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas en ascenso que a primera hora de la tarde podrían llegar a 27ºC. Por la noche los valores descenderán hasta los 23ºC.

Para el jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros que podrían subir ligeramente.

