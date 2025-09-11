La carrera más original se corre en Benidorm (y es solidaria): al atardecer por unos campos de golf

Decenas de carreras se programan todos los fines de semana en nuestro país. Los aficionados al running se cuentan por miles y son muchos los eventos que organizan los municipios para atender a las demandas de estos deportistas. Además, la mayoría de estas carreras tienen una vertiente solidaria que ayuda a alguna asociación o causa solidaria que anima a los corredores a apuntarse.

Este fin de semana se corre en Benidorm una de las carreras más originales que podrás encontrar. Se trata de la 2º Carrera al Atardecer Green Sunset Meliá Villaitana Golf & Club. El sábado 13 de septiembre se correrá en un entorno natural de lujo: los campos de golf del hotel Meliá Villaitana. La llegada será en el hoyo 18 del campo de golf. El horario tampoco será el habitual: las 19.00 horas, lo que permitirá a los corredores escapar del asfixiante calor que hace todavía y poder disfrutar del atardecer sobre la bahía de Benidorm.

La recaudación de la carrera se destinará al proyecto para la Promoción del Éxito Escolar de Cruz Roja en Benidorm.

Premios, precio y cómo apuntarse

La Green Sunset Meliá Villaitana Golf & Club cuenta con dos modalidades: running (200 plazas) y marcha nórdica (100 plazas) con un recorrido aproximado de 5 kilómetros. Tras pasar la meta habrá un puesto de avituallamiento con bebidas y fruta y habrá una zona de duchas.

La inscripción se realiza a través de esta página web hasta el 12 de septiembre o hasta que se acaben los dorsales. El precio de la inscripción es de 13,60 euros. Los corredores podrán recoger su dorsal y la bolsa del corredor el mismo sábado en el Hotel Meliá Villaitana de 10.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 18.30 horas. No se podrán efectuar inscripciones el día de la prueba.

El primer clasificado de la carrera y de la marcha nórdica (hombre y mujer) ganará una noche para dos personas con desayuno, mientras que el segundo clasificado conseguirá una comida o cena con Spa. El tercer clasificado disfrutará de una comida o cena. Todos los ganadores tendrán un trofeo

El club más numeroso de ambas modalidades ganará un jamón.