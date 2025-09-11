Japón en La Vila: La Barbera abre una muestra de Murakami y Nara, entre otros artistas

“Japan Now!” es el estimulante título para acudir a disfrutar de la exposición en La Barbera donde se unirán las obras de Takashi Murakami y Yoshitomo Nara, del “neopop” japonés y conocidos autores en el mundo del arte.

La “Factory” japonesa

Además de obras de ambos referentes, la exposición presenta trabajos de Aya Takano, Chiho Aoshima, Mr, Chinatsu Ban, Mahomi Kunikata y Akane Koide, jóvenes creadores vinculados a la “Factory” de Murakami, “KaiKai Kiki Company”, considerada una de las plataformas más influyentes de la escena artística nipona.

El vertiginoso desarrollo económico de Japón en las últimas décadas y el impacto global de su industria cultural —tecnología, diseño, cine, animación, manga o videojuegos— han configurado un contexto donde la alta y la baja cultura se diluyen, situando la estética japonesa en el centro de la cultura de masas, especialmente en el mercado.

La estética "kawaii" se recoge en ilustraciones y "merchandising", cuyo ejemplo son las muñecas con ojos muy grandes

Esta influencia se caracteriza por dos elementos esenciales: la innovación tecnológica y la estética kawaii, presente en todos los aspectos estilísticos y sociológicos del fenómeno. Se trata de una estética de líneas suaves que se recoge en ilustraciones o en productos de “merchandising”; un ejemplo serían las muñecas con ojos desmedidamente grandes.

Antonella Montinaro, directora de Exposiciones de Arte Contemporáneo de GACMA y comisaria, explicó que la muestra colectiva de arte japonés contemporáneo “incluye varios artistas y principalmente obras de Takashi Murakami, considerado el ‘Andy Warhol japonés’, y obras de algunos de los más prometedores talentos de la escena nipónica, “jóvenes artistas que pertenecen a la factoría de Murakami y una selección de piezas de Yoshitomo Nara”.

Murakami, tradición y modernidad

Las obras de Murakami, muy populares, son una “síntesis entre tradición y modernidad “y combinan elementos del arte clásico nipón con el pop estadounidense. También se exhiben piezas de Yoshitomo Nara, artista de culto “que bebe tanto del anime y el manga como de subculturas urbanas occidentales, el punk rock o el graffiti”.

Su estilo,” a la vez perverso y naïf”, se refleja en los trabajos presentes en la exposición, entre los que figuran dibujos realizados con estética infantil sobre grabados de ukiyo-e japonés antiguo, ha explicado Montinaro.

Los ukiyo-e serían estampas japonesas, cuyo máximo y más conocido representante es Hokusai, artista del siglo XIX.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, explicado que la muestra reúne más de cincuenta obras de ocho artistas de tendencias del arte japonés.

Próxima Feria del Manga

El concejal de Juventud, Carlos Soler, explicó que esta exposición única sirve como preludio de la Feria del Manga que tendrá lugar el 20 de septiembre en Villajoyosa. “El arte japonés y el manga tienen muchos seguidores y hemos querido traer este tipo de cultura a Villajoyosa para que la disfruten no solo los jóvenes, sino el público en general”.