La población afectada por altos ruidos en Benidorm baja al 0´1%, según el Consejo de Movilidad

Las mejoras ejecutadas en la movilidad de Benidorm en los últimos años han logrado el descenso del porcentaje de personas afectadas por el ruido del tráfico en la ciudad, según determinan los estudios realizados por el Consejo de Movilidad. Este órgano ha presentado este jueves los resultados del mapa acústico que comprende desde 2019 al actual 2025.

Mapa acústico

Atendiendo a los datos del mapa acústico actualizado, la población afectada por niveles altos de ruido –más de 65 decibelios- durante el día (de 8 a 22 horas) es actualmente de apenas el 0,1%. Ese dato, según el mapa acústico de 2019, era del 4,7%.

Durante la noche, es decir de 22 a 8,00 horas, el dato mejora. Si en 2019 el porcentaje de población afectada por un nivel alto de ruido era del 6,6%, el estudio refleja que este año ese porcentaje es del 0%, es decir inexistente.

Las causas de esta evidente mejoría hay que buscarlas, según ha indicado Antonio Hidalgo, técnico de CECOR, la empresa que ha realizado el mapa, en las medidas implementadas en los últimos años en la ciudad.

Reducción de velocidad

En ese sentido, el estudio cita la reducción de velocidad de 50 a 30 km/h de media en las calles, la reducción del tráfico y de la velocidad en zonas peatonales, el incremento de carriles bici, la eliminación del peaje de la AP-7 y la existencia de patrones de circulación constante.

Por otro lado, el Consejo de Movilidad también ha expresado su apoyo a la implantación de más aparcamientos inteligentes de bicicletas en el término municipal, una iniciativa que el Ayuntamiento va a llevar a cabo con una subvención de 544.239 euros de fondos europeos para el programa ‘Benidorm Vision 360’.

Cambio de servicio de bicicletas

Inicialmente había dos opciones para invertir la subvención concedida, con la instauración de nuevo del servicio municipal de alquiler de bicicletas o, añadir los aparcamientos inteligentes. Los informes técnicos han determinado que el servicio de alquiler sería muy deficitario para las arcas municipales y más con el importante aumento del uso de las bicicletas privadas.

El alcalde, Toni Pérez, ha precisado que enfocar el servicio de alquiler solo hacia los residentes “no solo sería deficitario sino que incumpliría las normas para obtener la subvención”, que indican que ha de ser un servicio turístico.

Es por ello que se ha optado por la creación de más aparcamientos inteligentes, “que están dando un magnífico resultado”, ha afirmado el alcalde. De hecho, el Ayuntamiento solicitará en breve la modificación del proyecto para poder contar con más aparcamientos de este tipo para las bicicletas, que estarán operativos antes de junio de 2026.

Por último, también se ha informado del funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, “que está yendo razonablemente bien”, según han explicado los técnicos municipales.