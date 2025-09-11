El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre

El Grupo Socialista de Benidorm ha mostrado su “rechazo absoluto” a la cena que reunirá este viernes, 12 de septiembre, en la Ermita de Sanz al presidente del PPCV, Carlos Mazón, y a otros políticos junto al alcalde Toni Pérez. Se trata de un acto organizado por los populares valencianos para dar comienzo al curso político y que contará también con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista, Cristina Escoda, se ha mostrado en contra de este acto que da “refugio” a Mazón. Es“indigno que este alcalde sumiso y servil, se dedique a organizar una fiesta con postre y champán al principal responsable político de los 228 muertos de la DANA de Valencia”, ha señalado.

Si Toni Pérez quiere ganar puntos y trepar más en el partido, puede acompañar a su presidente por los pueblos de Valencia y reunirse con los afectados Cristina Escoda — Portavoz del Grupo Municipal Socialista

Y precisa la portavoz que “no queremos a Carlos Mazón en Benidorm”. El grupo observa como oportunista la invitación del primer edil al decir que “si Toni Pérez quiere ganar puntos y trepar más en el partido, puede acompañar a su presidente por los pueblos de Valencia y reunirse con los afectados, dar la cara y asumir las responsabilidades por el fatídico día que comió en el Ventorro”.

También se ha referido a una lista de cuestiones que afectan a Pérez al que acusa de “ambiciones políticas y ansias de poder”, por las que ha llevado a la quiebra al municipio por sus decisiones sobre Serra Gelada, con una sentencia multimillonaria que es escándalo nacional.

Escoda también se ha referido a la presencia del secretario general popular, Migue Tellado al que espeta que “esperamos que además de cenar bien y brindar, se pronuncie sobre cómo las decisiones de Toni Pérez en materia urbanística pueden hundir a Benidorm”

Sumisión a la ultraderecha

La concejal ha emplazado a Pérez y a Mazón a que dialoguen en la cena sus puntos de vista sobre el colectivo LGTBI o la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), entre otros asuntos, tras el pacto autonómico y la sumisión a los postulados del partido de ultraderecha como VOX. O sobre la eliminación de la Unidad de Emergencias y la situación de los bomberos en la comunidad.

Visitas anteriores a Benidorm

El grupo recuerda que Mazón ha multiplicado sus visitas a Benidorm después de su gestión en la DANA. En dos ocasiones, el alcalde ha aprovechado actos oficiales en los que se homenajeaba a figuras destacadas de la ciudad, para dar cobijo al presidente del PP. La primera de ellas tuvo lugar con motivo del Día de la Constitución.

La segunda, el 16 de abril cuando el Consistorio entregó la Distinción Europa, en la que los concejales socialistas, haciéndose eco del sentir general de la población y con un gesto de solidaridad con las víctimas de la DANA, mostraron su rechazo con carteles alusivos a los fallecidos y la responsabilidad del president.