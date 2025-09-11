El tiempo en Benidorm para hoy
Este jueves estará despejado y con temperaturas estables
Este jueves Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 29ºC de máxima.
Para el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros que podrían bajar ligeramente.
