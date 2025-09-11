Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este jueves estará despejado y con temperaturas estables

Adiós a la alerta naranja por lluvias: suben las máximas y pequeños chaparrones en la Marina Alta

O. Casado

O. Casado

Este jueves Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 29ºC de máxima.

Para el viernes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros que podrían bajar ligeramente.

