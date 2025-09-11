El TSJCV admite el recurso de un policía local de Benidorm por el impago de horas extras y días libres

La Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha estimado el recurso de un policía local que pide la compensación horaria o económica del trabajo extraordinario realizado durante años para el Ayuntamiento de Benidorm. El Consistorio tiene oportunidad de recurso, pero seguramente, estará obligado a alcanzar un acuerdo con el denunciante.

40 días y 240 horas extras

El policía Jorge Lloret Llorca acumulaba 40 días y 240 horas de trabajo extraordinario cuando decidió reclamarlo al Ayuntamiento, cuya respuesta fue el silencio administrativo. Después de pasar por Inspección de Trabajo decidió judicializar la petición ante el Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 1 de Alicante, que desestimó la denuncia.

Ante esta situación el trabajador recurrió al TSJ de la Comunidad Valenciana, el cual estimó la demanda hace unos meses. El tribunal falla que “estimando parcialmente” el recurso contencioso y declarando el derecho de aquel a ser compensado en descansos o económicamente ante los 41 “días varios” y 240 horas pendientes de efectiva compensación, conforme a informe de situación administrativa de tal agente fechado el 31/12/2022 (suscrito el 28/4/2023) y en la parte no absorbida en su caso por otros mecanismos compensatorios".

Recursos Humanos revisa las horas

El departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento estudia de manera minuciosa esta sentencia parcial para poder ajustar una compensación al agente que “se quede en cero”, según fuentes municipales conocedoras del caso. El departamento analiza el fallo del tribunal y revisa si las horas y días que solicita el demandante se ajustan a su cálculo.

Jorge Lloret Llorca ya había solicitado la compensación económica dado el déficit de agentes en la Policía Local que hace casi imposible compensarlo con tiempo. La acumulación de días por extras o por vacaciones en un hecho habitual en el cuerpo policial donde “no se sustituye desde hace años la tasa de reposición de jubilación de nuestros policías”.

De 300 a 200 agentes

La Administración tampoco saca ofertas de empleo “desde hace 20 años; antes éramos casi 300 a día de hoy no pasamos justo los 200”. Y observa otras medidas que se toman por urgencia como la cobertura de comisionados de servicio de otros ayuntamientos que “no tienen su plaza aquí”.

Las secciones sindicales del Ayuntamiento abundan en la descripción de estos problemas, con los funcionarios policiales víctimas de horarios más extensos que el resto de trabajadores municipales.

Más horas que el resto de funcionarios

Aquí fue el CSIF el que ganó hace unos meses una sentencia por la que el sindicato reclamaba la compensación sobre el exceso de jornada de 30 minutos que realiza la Policía Local (jornada de 42 horas y media), frente a la que realizan el resto de empleados municipales, que es de 37 horas y media.

El derecho a ser compensados tendrá que ser determinada en la Mesa General de Negociación y retribuida con efectos retroactivos desde el 20 de septiembre de 2024.