La Vila celebra el viernes el Día del Deporte con la participación de 26 clubes locales y muestras de hípica y automovilismo

Tenis, fútbol, baloncesto, pilota valenciana, rugby… Villajoyosa celebra este viernes, 12 de septiembre el Día del Deporte. Esta jornada de convivencia contará con la presencia de más de 500 deportistas inscritos y 26 clubes locales, que organiza la Concejalía de Deportes.

El Día del Deporte se celebra en las instalaciones deportivas de El Pantano, tanto en el pabellón Maisa Lloret como en la piscina municipal, el campo de rugby y las pistas anexas además de en la pista de Pump Truck. Los participantes tendrán que estar a las 18:15 horas y la jornada comenzará a las 18:30 horas y se alargará hasta las 20:00 horas. El terminar, se celebrará un “tercer tiempo” para los asistentes.

Hípica y automovilismo

Este año además se introducen algunas novedades en la jornada deportiva como las actividades que se concentrarán en el recién estrenado rocódromo ubicado en el Polideportivo Municipal “Maisa Lloret”. También se contará con la presencia del Club de Hípica “Legend” y el Club de Automovilismo de la Vila Joiosa que ofrecerán distintas exhibiciones.

Día de convivencia

El edil del área Peyo Lloret afirmó que “tenemos una gran cantera de deportistas en todas las disciplinas y jornada como el Día del Deporte cada vez cuenta con más asistencia de niños y niñas que, además, disfrutan de un gran día de convivencia entre todos”.