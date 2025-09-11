Este fin de semana, La Vila Joiosa se llena de arte, música y sorpresas en la Vila Vella

Teatro, música, arquitectura efímera, visitas guiadas, talleres infantiles, recreaciones, viaje en globo o tirolina. Este fin de semana, las calles del casco antiguo de La Vila Joiosa se llenarán de actividades culturales de todos los ámbitos. El 13 y 14 de septiembre, la Vila Vella llenará de luz uno de los barrios más característicos del municipio.

Esta iniciativa cultural está organizada por el Ayuntamiento de La Vila Joiosa con la colaboración de un amplio número de voluntarios que se han dejado la piel para que las calles del conocido como barrio de las casas de colores luzca en todo su esplendor durante las dos jornadas.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento pretende poner en valor la identidad cultural del municipio, según explicó el Alcalde Marcos Zaragoza. Pero también revitalizar el barrio histórico, una de las joyas del municipio y que está declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

Arquitectura efímera

Durante todo el sábado, 13 de septiembre, y la mañana del día 14 de septiembre, las calles se llenarán de múltiples actividades para todos los públicos. Tras la edición del pasado año en la que la temática se centró en promover el patrimonio etnográfico marítimo del municipio y en el homenaje a los vecinos que confeccionan redes, este año la Vila Vella tendrá como eje, la arquitectura efímera, con iniciativas en este sentido, pero sin dejar de lado otro tipo de iniciativas de todo tipo y hasta un vuelo en globo o tirolina, explicó la concejala de Cultura, Marisa Mingot.

Este gran evento cultural pretende dar vida durante todo el fin de semana al casco histórico con actividades que no solo están dirigidas a los vecinos, sino a los visitantes nacionales e internacionales que cada día eligen La Vila Joiosa como destino turístico, indicó la concejal de Turismo y Patrimonio Histórico, Rosa Llorca.

El Ayuntamiento pretende poner en valor la identidad cultural del municipio. / INFORMACIÓN

Un amplio programa

El casco histórico de La Vila Joiosa vive las últimas horas antes del gran evento cultural. El trabajo de voluntarios y el Ayuntamiento no ha parado en los últimos días para tener todo listo para este fin de semana.

Entre las actividades habrá actuacionesmusicales, teatro, exposiciones, intervenciones de arquitecturaefímera, talleresinfantiles, visitasguiadas… un amplio programa que contará además con alguna sorpresa.

Durante ambas jornadas habrá un punto de información en la Plaza Castelar. Además, por las calles se podrá disfrutar de “Balconades” y habrá rutas guiadas y dansa Almadrava en la plaza de la Llum. Las intervenciones artísticas y arquitectónicas serán itinerantes junto a la exposición fotográfica. Además habrá concurso de pintura y fotografía.

Este gran evento cultural pretende dar vida durante todo el fin de semana al casco histórico. / INFORMACIÓN

Entre otras actividades, se podrá disfrutar de un Instawalk, talleres para todos los públicos, una zona de tattoo, zona vermut, foodtrucks, teatro, danza, cuentacuentos, música o rincón literario.

Y entre las iniciativas de más “vértigo”, se podrá realizar un viaje en globo o cruzar en tirolina el río Amadorio. Toda la información se puede encontrar en las redes sociales de Vila Vella.

La Vila Vella es un evento dinámico que llenará todas las calles donde se podrá encontrar una actividad en cada rincón. El conocido barrio de colores volverá a lucir en todo su esplendor.

🗓️ 13 y 14 de septiembre