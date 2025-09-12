L’ Alfàs pone en marcha los talleres saludables para mayores de 65 años

A partir del próximo lunes 15 de septiembre comienzan a impartirse desde las Concejalías de Bienestar Social y Sanidad de L'Alfàs del Pi, durante cuatro días de la semana, los talleres saludables para mayores de 65 años. En octubre comenzarán los bailes sociales e inclusivos para promover un envejecimiento activo.

Los talleres están coordinados por octavo año consecutivo por “T'Ajudem a Créixer”, dirigido por José Luis León y donde se trabaja la motricidad y la estimulación cognitiva. Además, se hacen estiramientos y ejercicios de respiración, incluso talleres musicales y manualidades. “Estamos muy contentas con los resultados”, ha indicado la concejala del área, Marisa Cortés.

Estimulan memoria y creatividad

Estas actividades están especialmente diseñadas para estimular la memoria, la creatividad y la motricidad”.

Los talleres integran a los usuarios a aprender de forma divertida y altamente saludable, saliendo de casa y ayudando a y participar de manera social “porque aquí se van a realizar actividades principalmente para hacer trabajar nuestra mente, pero también coordinadas con algo de ejercicio físico” ha añadido la edil.

Las clases se desarrollan en la sala multiusos del Hogar del Pensionista, los lunes, martes y miércoles de 10:30 horas a 12:00 horas; y los jueves, en el Centro Social “Platja Albir”, de 11:00 a 12:30 horas.

Baile social e inclusivo

Más tarde, en el mes de octubre, el Ayuntamiento ofrece las clases de baile social y de baile inclusivo, en colaboración con el Club Costa Blanca “Balla”, en el Hogar del Pensionista y en el gimnasio del CEIP Santísimo Cristo. Todo ello implica una forma de moverse que además de divertida, “ejercita el corazón, ayuda a fortalecer los huesos y músculos y mejora el equilibrio", resalta la concejala.

Envejecimiento activo

L'Alfàs además de ser un destino turístico saludable, está adherido a la Red de Ciudades Amigables con las Personas Mayores desde 2017, una iniciativa promovida por la Organización Mundial de la Salud(OMS)que aglutina a más de 500 ciudades y comunidades en 37 países. Su objetivo de crear entornos y servicios que promuevan y faciliten un envejecimiento activo y saludable. “Trabajamos para construir una ciudad inclusiva con la edad, fomentando la solidaridad, rompiendo todo tipo de barreras, y habilitando espacios que favorezcan un envejecimiento digno, a través de la innovación y el cambio” apostilla la edil.