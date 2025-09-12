Polop de la Marina no tiene Policía Local por la noche y su teléfono remite a llamar al 112

Si los vecinos realizan una llamada nocturna a la Policía Local de Polop, una voz grabada indica que el servicio está suspendido y si hay una urgencia debe ponerse en contacto con el 112. Ante esta situación, el PSOE exigirá el próximo lunes al gobierno local del PP en sesión plenaria, una solución urgente para dotar a la población de una seguridad que ahora no tiene y que provoca quejas de los residentes en urbanizaciones por actos de vandalismo y de “okupación”.

Cuatro agentes se fueron a Altea

El Ayuntamiento daba a conocer hace año y medio la incorporación de un agente más a la plantilla de la Policía Local que redondeaba la cifra a 12 funcionarios. Sin embargo, a lo largo de este último verano cuatro policías han opositado por el denominado concurso de movilidad horizontal a otras poblaciones, fundamentalmente a la vecina Altea lo que deja en circunstancias deficientes el servicio en el municipio.

La rotación de los ocho que quedan en plantilla hace muy difícil implantar un horario nocturno, según fuentes de la oposición, que demandará una reinstauración urgente del servicio nocturno en la sesión plenaria del próximo 15 de septiembre.

Un vecino relata que en una calle colindante a su casa todos los vehículos han sido vandalizados

Mientras tanto vecinos de urbanizaciones intentan movilizarse ante estos hechos y requieren una respuesta inmediata. Uno de ellos, residente en la Urbanización La Alberca, y que no quiere dar su nombre por sentirse “desamparado” explica los altercados que se viven en su entorno. En una calle colindante a la que vive todos los coches han sido vandalizados de una manera u otra, con pinchazos de ruedas o rayaduras.

Inconvenientes para las denuncias

También se da el hecho de que una familia ocupó una casa cercana a la suya, con sospecha personal de que es una banda organizada para estos menesteres. Al intentar sacar una fotografía le persiguieron e insultaron. Puesto en contacto con la Policía Local de Polop le comunicaron que llamara más tarde, pero luego ya no contestaron al teléfono. El vecino se dirigió a la Guardia Civil para presentar denuncia por los hechos cuando se topó con trabas burocráticas al indicarle que tenía que coger cita previa. Finalmente desistió.

“A la policía no la vemos por aquí. Fui al Ayuntamiento, pero no me hicieron mucho caso así que volví otro día con 20 vecinos. Todo fueron buenas palabras y sólo los hechos demuestran que seguimos igual. El mensaje es claro: estás solo".

Todo tiene su origen en la pésima gestión del concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Pastor Gabriel Fernández — Portavoz del Grupo Municipal Socialista de Polop

Para el portavoz del Grupo Municipal Socialista Gabriel Fernández, 12 años alcalde de Polop hasta 2023, la circunstancia tiene su origen en “la pésima gestión del concejal de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Sergio Pastor, quien hace unos meses alardeaba de efectivos policiales y se fotografiaba con ellos como si fuera un general pasando revista a la tropa, y ahora ha dejado la plantilla a cero entre las diez de la noche y las seis de la mañana”.

Fernández ha explicado que la ausencia de Policía local por las noches está generando inseguridad y vandalismo. “Los vecinos están llamando para alertar de situaciones peligrosas, en urbanizaciones y en alguna calle del pueblo, y nadie les atiende, solo escuchan un contestador diciendo literalmente que temporalmente queda suspendido el servicio en el citado horario”.

Contratar más policías

El portavoz socialista recuerda que legislaturas pasadas, cuando Polop no podía contratar más policías por la deuda del Ayuntamiento, hubo alguna noche en que se tuvo que redirigir el teléfono de la Policía Local por la noche a Guardia Civil o 112, algo que el PP reprochaba.

Ahora, en circunstancias distintas, “con las cuentas saneadas gracias al PSOE, que permiten disponer de los agentes necesarios, no hay servicio por el deficiente reparto del personal desde por lo menos la semana pasada”, indica.

“La única solución es intentar contratar más policías y revisar el motivo que lleva a que los agentes no quieren trabajar aquí”, remarcaba Fernández a preguntas de este diario, que también intentó comunicar de forma reiterada con el concejal de Recursos Humanos y Seguridad Ciudadana, Sergio Pastor, sin llegar a obtener respuesta.