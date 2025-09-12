Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este jueves estará despejado y con temperaturas estables

El sol y el calor marcarán el arranque del fin de semana en la provincia

El sol y el calor marcarán el arranque del fin de semana en la provincia

O. Casado

Este viernes Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 27ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el sábado y el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables.

