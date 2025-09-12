La Vila Vella se llena de arte y cultura

Dos jornadas completas plagadas de actos culturales y lúdicos ya no son excusa para visitar La Vila este próximo fin de semana. El casco histórico se dinamizará con unas expresiones culturales que dan un espaldarazo a la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) a este arcaico espacio amurallado.

Este año el Ayuntamiento de La Vila ha optado por agrandar esta expresión cultural a dos jornadas, el 13 y 14 de septiembre con propuestas muy variadas que van de lo festivo a las exposiciones y entretenimiento. Para organizar este evento multicultural se ha contado con la ayuda de decenas de voluntarios que han puesto colorido al barrio más antiguo del municipio.

Si el año pasado la jornada se centró en la etnografía, con una propuesta cercana a la elaboración de redes pesqueras en esta localidad tan ligada a la historia marinera, esta vez la propuesta es más plural.

Se promoverá la acción artística con concursos de fotografía y pintura en este escenario amurallado del Siglo XVI

Entre las actividades, se desarrollará un “Instawalk” que es una ruta colectiva por las muestras del evento; se dispondrán talleres para todos los públicos y una zona de “tatoo”. Habrá una zona de dispensación de vermut, y diversos “foodtrucks” para poder tomar un tentempié o una comida. En el ámbito puramente cultural la jornada ofrecerá teatro, danza, cuentacuentos, música o un rincón literario. Se promoverá la acción artística con concursos de fotografía y pintura en este escenario, vestigio del siglo XVI, y con visitas guiadas por las muestras de arte.

Y la “dansa Almadrava” en la plaza de la Llum trasladará de nuevo a los visitantes a épocas pasadas en conexión con los orígenes de La Vila.

Subir en globo o atravesar el río en tirolina

Entre las iniciativas novedosas y más “aventureras” La Vila Vella ofrecerá la oportunidad de subir en globo o cruzar el río Amadorio en tirolina. Todo ello en combinación con exposiciones e intervenciones de arquitectura efímera en las que se disponen nuevos materiales para construir los elementos ornamentales, talleres infantiles, recreaciones o visitas itinerantes es grupo.

Para dotar de mayor proyección inmersiva a la jornada, se sumarán las “balconades” con exposición artística de carteles y telas desde estas atalayas.

Para visitantes nacionales e internacionales

Durante ambas jornadas habrá un punto de información en la Plaza Castelar.

La Vila Vella cultural “pretende ser un escenario en el que quepan todo tipo de intervenciones artísticas y culturales, con eje en la arquitectura efímera, pero sin dejar de lado recreaciones de todo tipo”, explicó la concejala de Cultura, Marisa Mingot.

Para Rosa Llorca, concejala de Turismo y Patrimonio Histórico,“la Vila Vella pretende dar vida durante todo el fin de semana a nuestro casco histórico con actividades que no solo están dirigidas a los vecinos, sino a los visitantes nacionales e internacionales que cada día eligen nuestro municipio como destino turístico”.