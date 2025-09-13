Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Benidorm para hoy

Este fin de semana estará despejado y con temperaturas estables

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante

INFORMACIÓNTV

O. Casado

Paula Lizcano

Este sábado Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 29ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents