El tiempo en Benidorm para hoy
Este fin de semana estará despejado y con temperaturas estables
Este sábado Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 29ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.
Para el domingo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables.
