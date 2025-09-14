Altea celebró este domingo el trigésimo aniversario de la escenificación de la llegada del Cristo a sus playas

Altea ha celebrado con intensidad la escenificación de la llegada del Cristo del Sagrario a las playas de Altea que, a cargo de actores de Pla i Revés dirigidos por Raquel Laviós Ortiz, ha tenido lugar en la playa de El Bol a las 19 horas como preámbulo de las fiestas patronales que se celebrarán del 26 al 30 de este mes. Asimismo, el sábado por la noche se reunieron más de dos mil "festers" en el aparcamiento del polideportivo municipal para festejar, en la Cena de Cargos Festeros, la recta final previa a las fiestas de Moros y Cristianos.

La teatralización de la llegada del Cristo cumple su trigésimo aniversario y durante la misma se ha rendido un homenaje a los clavarios de las fiestas patronales de 1995, Pedro Moltó Albiñana y Feli Pérez Borja, y los clavarios de honor José Martínez Riera, “Pepe l'Algareño”, y Ana Mª Parra Boronat, impulsores de este acto previo a las Fiestas Mayores de Altea al implicar en el mismo al grupo de teatro local Pla i Revés.

Precisamente, y para conmemorar este aniversario, los actores protagonistas de la representación han sido los mismos de 1995: Jaume Laviós, en el papel de Ronda, y Miguel de la Hoz en el del moro Muley.

Cuenta la leyenda local que en la primera mitad del siglo XVII el marinero alteano Ronda (Jaime Laviós, el actor que lo ha interpretado, es descendiente suyo) salvó a la imagen del Cristo de ser quemada cuando fue a Argel a pagar el rescate de un alteano prisionero de los piratas que, al mando del moro Muley, asolaban con sus correrías las costas de esta comarca.

En la misma acción, Ronda salvó de la hoguera a la imagen de Jesucristo crucificado que tenían los argelinos en su poder cuando el marinero alteano le propuso a Muley que se la vendiera pagando su peso en oro. El milagro sucedió cuando la balanza se niveló tras colocar tres monedas sobre el platillo. Además, en la travesía de vuelta a Altea los marineros de la tripulación también salvaron milagrosamente la vida durante una peligrosa tormenta al solicitar la intercesión de esta imagen del Cristo colocándola en la proa.

Cuando llegaron a la playa del pueblo, las familias les recibieron con gran regocijo y tras contar las vicisitudes ocurridas, los alteanos trasladaron con gran devoción la imagen de Jesucristo crucificado recorriendo las estrechas calles del pueblo hasta depositarla en la iglesia parroquial, en el mismo lugar en que se encuentra actualmente: la capilla del Santísimo Cristo del Sagrario.

Y eso mismo ha sido lo que este domigo se ha escenificado efectuando el mismo recorrido que hicieron los antepasados por las calles del casco antiguo, desde el barrio de pescadores hasta la iglesia parroquial, efectuando la romería del traslado con la imagen llevada por turnos por los mayorales y cargos festeros. Ya en el templo, se ha celebrado la Misa del Rescat cantada por la Camerata Arts Cantica, de Benidorm.

Cena de Cargos Festeros

Por otro lado, el sábado por la noche se reunieron en el aparcamiento del polideportivo más de 2.000 personas en la cena de los cargos festeros que organizan anualmente desde 1996 las filaes que ostentan los reinados y alferecías de ambos bandos. Este año los reinados han recaido en las "filaes" Cora d'Algar y Contrabandistes, las alferecías son de las "filaes" Moros de Bèrnia y Conqueridors, y las abanderadas de la Federació de Moros i Cristians Sant Blai son de las "filaes" Mitja Lluna y Cristians de Carteia.

El acto, que inauguraba así las diferentes actividades festeras que se celebrarán previamente a las fiestas patronales del Cristo del Sagrario y de Moros y Cristianos en honor a San Blas, se inició a las 20 horas y acabó alrededor de las cuatro de la madrugada del domingo con los festeros ataviados con sus chilabas que comenzaban de este modo a "calentar motores" al son de la música festera.