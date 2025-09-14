Benidorm
Atravesar todo un mar contra el cáncer
El regatista benidormense Darío Quesada completó ayer la travesía en windsurf entre Benidorm y la isla de Ibiza, 150 kilómetros de mar abierto sin escalas. Un reto personal motivado por el fin solidario de recaudar fondos en apoyo de Anémona, la asociación de autoayuda para mujeres con cáncer de mama y ginecológico de la Marina Baixa
El regatista benidormense Darío Quesada ha hecho realidad un reto que llevaba cuatro décadas esperando: recorrer en windsurf los 150 kilómetros que separan Benidorm de Ibiza con un objetivo solidario, recaudar fondos para el Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico, Anémona.
La travesía arrancó a las 7:30 horas desde el Club Náutico de Benidorm, con un trayecto hasta la primera boya de desmarque en Calp antes de poner rumbo a la isla balear. Quesada navegó durante más de 15 horas sobre una tabla equipada con una vela más pequeña de lo habitual y luces LED para afrontar el tramo nocturno.
El deportista estuvo arropado en todo momento por dos embarcaciones de apoyo en las que viajaban el director de la prueba, personal médico y sanitario y miembros de Anémona para sumar una tripulación de una quincena de personas en esta travesía. Al llegar a las proximidades de la bahía de Sant Antoni de Portmany, en la isla pitiusa, embarcaciones del club náutico local se sumaron al convoy para recibir al regatista.
En la presentación de este acto solidario, llevada a cabo este miércoles, Quesada explicó que cumplir este desafío «era un sueño pendiente desde hace 40 años», y que finalmente se animó a realizarlo «ante la posibilidad de ayudar a un grupo de mujeres a las que admiro por su tesón». Su hazaña rememora a la conseguida por el nadador David Meca, quien recorrió 110 kilómetros a nado entre Xàbia e Ibiza en el año 2006.
Después de haber confesado tanta espera, quizás lo más difícil fueron esas últimas horas en la inmensidad del mar abierto hasta volver a tocar tierra en Ibiza. Todo dependía del buen viento y la buena mar, que afortunadamente acompañaron a Quesada para cumplir este sueño y, en el proceso, ayudar a quienes más lo necesitan.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Quiso contratar un asesino… pero el hombre al que pagó prefirió irse de fiesta con el dinero a Benidorm
- Este fin de semana, La Vila Joiosa se llena de arte, música y sorpresas en la Vila Vella
- El 'Benidorm secreto' de Kim Jong-un: lujo, miseria y un pasado imposible de ocultar
- ¿El lugar menos romántico del mundo para una pedida de mano? El pasajero de un vuelo a Alicante se ha vuelto viral
- Benidorm suma 3,5 kilómetros de nuevos senderos en El Moralet