Rescatan a 17 personas de una patera localizada frente a la costa de Benidorm

Una operación conjunta de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil permitió la noche del viernes el rescate de 17 personas que viajaban a bordo de una patera localizada a unas ocho millas de la costa de Benidorm.

Según ha informado Salvamento Marítimo en sus redes sociales, la embarcación fue avistada inicialmente por una patrullera de la Guardia Civil, que la escoltó hasta la llegada de la salvamar Leo, movilizada desde el centro de coordinación de Valencia. Todos los ocupantes fueron trasladados de forma segura al puerto de Alicante, donde recibieron atención de los servicios de emergencia y Cruz Roja.

Otro episodio en El Campello

Este rescate se produce en horas próximas a la aparición de una patera vacía encallada en la playa situada bajo el Hotel Pueblo Acantilado de El Campello.

Vecinos de la zona alertaron a la Policía Local alrededor de las 7:30 horas tras detectar la pequeña embarcación varada en la orilla. Las primeras hipótesis apuntan a que la patera habría llegado durante la madrugada y que sus ocupantes abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades.

En este tipo de casos, las embarcaciones suelen ser trasladadas al puerto para quedar a disposición de la autoridad competente, mientras se investiga si sus ocupantes han alcanzado tierra firme y se localiza su paradero.

Fuentes vecinales han señalado que podrían haberse producido más arribadas en municipios del norte de la provincia, aunque por el momento no hay confirmación oficial.