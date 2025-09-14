Rescatan a 17 personas de una patera localizada frente a la costa de Benidorm
El hallazgo se produce pocas horas después de que apareciera otra patera vacía encallada en El Campello
Una operación conjunta de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil permitió la noche del viernes el rescate de 17 personas que viajaban a bordo de una patera localizada a unas ocho millas de la costa de Benidorm.
Según ha informado Salvamento Marítimo en sus redes sociales, la embarcación fue avistada inicialmente por una patrullera de la Guardia Civil, que la escoltó hasta la llegada de la salvamar Leo, movilizada desde el centro de coordinación de Valencia. Todos los ocupantes fueron trasladados de forma segura al puerto de Alicante, donde recibieron atención de los servicios de emergencia y Cruz Roja.
Otro episodio en El Campello
Este rescate se produce en horas próximas a la aparición de una patera vacía encallada en la playa situada bajo el Hotel Pueblo Acantilado de El Campello.
Vecinos de la zona alertaron a la Policía Local alrededor de las 7:30 horas tras detectar la pequeña embarcación varada en la orilla. Las primeras hipótesis apuntan a que la patera habría llegado durante la madrugada y que sus ocupantes abandonaron el lugar antes de la llegada de las autoridades.
En este tipo de casos, las embarcaciones suelen ser trasladadas al puerto para quedar a disposición de la autoridad competente, mientras se investiga si sus ocupantes han alcanzado tierra firme y se localiza su paradero.
Fuentes vecinales han señalado que podrían haberse producido más arribadas en municipios del norte de la provincia, aunque por el momento no hay confirmación oficial.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- Cada semana un turista británico se pierde en Benidorm debido al exceso de alcohol
- TM Tower logra 40 reservas en 48 horas y confirma la fuerte demanda por vivienda en altura en Benidorm
- Quiso contratar un asesino… pero el hombre al que pagó prefirió irse de fiesta con el dinero a Benidorm
- Este fin de semana, La Vila Joiosa se llena de arte, música y sorpresas en la Vila Vella
- El 'Benidorm secreto' de Kim Jong-un: lujo, miseria y un pasado imposible de ocultar
- ¿El lugar menos romántico del mundo para una pedida de mano? El pasajero de un vuelo a Alicante se ha vuelto viral
- Benidorm suma 3,5 kilómetros de nuevos senderos en El Moralet