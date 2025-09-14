El tiempo en Benidorm para hoy

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Se espera una semana soleada y con temperaturas cercanas a los 30ºC

El tiempo para el fin de semana en la provincia de Alicante

Este domingo Benidorm tendrá un día despejado con temperaturas estables durante toda la jornada que alcanzarán los 29ºC de máxima con una sensación térmica algo superior.

Para el lunes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un día muy similar al de hoy con termómetros estables.

